В конце мая и начале июня будет действовать новый график движения поездов в Винницкой области.

Новый график движения поездов в Винницкой области коснется рейсов, пользующихся популярностью у украинцев, сообщает издание Politeka.net.

В Винницкой области временно изменяют график движения отдельных пригородных поездов из-за продления плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. Корректировка расписания связана с техническим обслуживанием путей, модернизацией отдельных участков и проведением работ, необходимых для обеспечения безопасного и бесперебойного движения.

Как рассказали в "Укрзализнице", специалисты будут выполнять комплекс мер по проверке состояния инфраструктуры и обновлению элементов железнодорожного хозяйства.

В этой связи в конце мая и начале июня в регионе будет действовать новый график движения поездов в Винницкой области. Пассажирам советуют заранее проверять актуальное расписание движения перед поездкой, поскольку время отправления и прибытия некоторых поездов будет изменено.

В частности, с 26 мая по 1 июня меняется расписание пригородного экспресса №6344 сообщением Гречаны – Жмеринка. До остановки Коржовцы он будет курсировать без изменений, однако отправление из Коржовцев будет происходить в 10:14 09:20. Прибытие на конечную запланировано на 11:59 взамен 11:01.

Также корректировки коснутся экспресса №6347 Жмеринка – Гречаны. В Радовцы рейс будет курсировать по действующему графику, однако на остановке Комаровке поезд будет останавливаться в 19:09–19:10 вместо 18:13–18:14. Прибытие на конечную станцию ​​ожидается в 20:55 взамен19:47.

Кроме того, обновленный график вводят для экспресса №6350 Гречаны – Жмеринка. До Коржевцы движение будет оставаться без изменений, после чего он будет отправляться в 22:18 вместо 21:23 и прибывать в 00:02 взамен 23:02.

Отдельные изменения предусмотрены и для рейса №6344 Гречаны – Жмеринка до остановки Деражня. Отправление из Деражни будет происходить в 09:50 взамен 09:33, а прибытие на конечную станцию ​​- в 11:39 вместо 11:01.

Также №6347 Жмеринка - Гречаны к станции Радовцы будет курсировать с обновленным временем остановки на станции Комаровцы - 19:17-19:18 взамен 18:13-18:14. Время прибытия изменено на 20:56 вместо 19:47.

В железнодорожной компании отмечают, что временные изменения необходимы для поддержания надлежащего технического состояния инфраструктуры и обеспечения стабильного пригородного сообщения в регионе. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за обновлениями расписания и учитывать возможные корректировки при планировании поездок.

Источник: Укрзалізниця.

