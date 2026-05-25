Согласно сообщению энергетиков, графики отключения света в Винницкой области на 26 мая охватят отдельные адреса в разных общинах региона. Энергетики будут выполнять обслуживание оборудования, проверку состояния электросетей, обновление отдельных участков инфраструктуры и замену элементов, требующих ремонта или модернизации.

На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, что с 9 до 17 часов будет отсутствовать свет в селе Борысивка. Электричество исчезнет по следующим адресам:

1-й пров. Валентына Корсуна 3

Валентына Корсуна 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 65Б, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130

Лисова 1, 2, 3, 5, 7

Набережна 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 41, 41А, 45

Садова 1, 1А, 2, 2А, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 31, 32, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 51, 53

Сымыренка 2, 4, 7, 20, 32, 40, 52

Тараса Шевченка 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65А, 66, 67, 69, 71, 73, 73А, 75, 76, 80, 82, 86, 90

пров. Мыколы Биляшивського 4

пров. Трыпильськый 1, 3, 4, 9

С 09:00 до 17:00 будут отключать электроэнергию. Такие ограничения будут действовать в населённом пункте Иллинци. Обесточат улицы:

Берегова 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 34, 36, 37, 38, 58, 62

Бойка 1

Бузкова 39, 63, 67А, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102А, 103, 104, 105, 106, 108

Варваривська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 62, 64

Винныцька 22, 29

Ентузіастів 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25

Зарична 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33А, 34, 36, 39, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 49, 51, 54

Зодчых 1

Л. Ратушнои 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 35, 37, 37А

Незалежности 114

Нова 2, 15, 21, 28

Олексия Велыкого 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 53, 55

Павливська 2, 42, 54, 59, 60, 63, 65, 70, 74, 75, 76, 80, 98, 102

Сагайдачного 1, 32

Славянська 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38А, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 72, 74

Словянська 7А, 55, 68, 70

Соборна 1, 6, 40А, 41, 42А, 47, 70, 80, 82, 82/1, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97А, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131А, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 165А, 169

Цегельна 6, 8

Чорновола Вячеслава 29, 31

пров. Антона Барткова 1

пров. Барбары Сангушко 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13

пров. Береговый 19, 21, 44, 52, 54, 60

пров. Ляли Ратушнои 2, 8

пров. Словянська 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 17

пров. Чорновола 1.

