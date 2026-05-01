Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных "Киевских региональных электросетей".

Графики отключения света в Киевской области на 2 мая в субботу носят плановый характер. Ограничения продлятся в связи с профилактическими и ремонтными работами на электросетях.

02.05.2026 года с 08:30 до 20:00 не будет электричества в городе Переяслав. На 12 часов обесточенными будут оставаться следующие улицы:

Волонтерська — №1, 1поз.6, 22, 4, 44-24, 7

Героив Днипра — №33Б, 37, 39, 40, 40А, 46

Героив Крут — №1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19А, 19Б, 1А, 2, 21, 21А, 23, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Днипровська — №71

Литопысна — №2

Музейна — №1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 16А, 16Б, 18, 18А, 19, 1Б, 20, 20А, 3, 5, 5А, 5Б, 5В, 7, 7А, 7Б, 8, 9

Набережна — №1, 1/поз. 1, 16Л, 1п.1а-1в, 3, 4, 6

Небеснои Сотни — №55, 57, 59А, 61, 61А, 63, 65А, 67, 68А, 69, 70, 71А, 72, 73А, 75, 76, 78, 80, 80А, 82А, 84

Прыбережна — №3Е

Хмельныцького Богдана

Шкильна — №42, 42/7, 44, 44 п.15, 44 поз 6, 44 поз 7, 44 поз.2, 44 поз.20, 44 поз.9, 44/1, 44/11, 44/12, 44/17/2, 44/22, 44/7, 44/8, 44/9, 44-18, 44а, 44-А п.10, 44А п.12, 44А п.13, 44-а п.17, 44А поз.11, 44А поз.5, 44а поз.8, 44А поз1, 44А поз2, 44поз.2/1, 44поз.22, 44поз.7, 44поз10, 46, 48модуль, 49, 51 поз.1

пров. Береговый — №16/1, 16/2

С 09:00 до 20:00 часов дополнительные графики отключения света коснутся села Свитыльня. Полностью будут оставаться без электричества следующие улицы:

Жовтнева, Зарична, Захысныкив, Квитнева, Кыивська, Корольова, Коцюбынського, Набережна, Обиуха, Шкильна, Шматка та пров. Шматка.



С 08:30 до 20:00 часы будут выключать свет в селе Велыка Каратуль. Обесточивание вводится только по следующим адресам:



Мыру — №2-10, 11, 11А, 12, 13А, 14, 15, 16-21, 22А, 23, 24, 24А, 25, 27-32, 34-36, 38-42, 44-51, 54-56, 58-62, 64, 65, 68-71, 73-79, 81-83, 85, 87-92, 94, 95, 97А, 99-101, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 113-118, 121, 123, 125, 126, 127, 129, 131, 135, 137, 138, 141, 141А, 143, 147, 149, 153, 157, 159, 161, 163, 167, 169, 177

Переясливська/Переяславська — №1, 2, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 77

Вышнева — №1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15

Квиткова — №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 70

Кильцева — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Кооператывна — №1, 2, 3, 4, 5, 6/г, 6А, 6Б, 7, 9

Лугова — №1, 2, 3, 4/А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 17, 19, 101

Набережна — №1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 15А, 17

Озерна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Перемогы — №1-6, 8, 11, 12-20, 22-25, 27, 28, 2А, 31-34, 36, 36А, 37, 38, 39, 40А, 41-43, 46-49, 51-54, 56-58, 60-65, 67-75, 78-82, 84-88, 92, 94, 96, 100, 102, 106, 110, 112, 114, 116, 118, 134, 140

Польова — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25

Садова — №1-11, 13-17, 19-22, 24-28, 30-32, 34-39

Сахна — №1

Середня — №1-9, 10-16, 18, 19, 20, 22-25, 27-39, 40, 43, 43а, 46-48, 50-55, 59, 61, 64-66, 69-73, 75, 76, 78, 79, 81-89, 89А, 91, 93, 99, 107, 109

Сонячна — №1-7, 9, 10-15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 76, 8А, 105

Шевченка Тараса — №1, 2, 4-8, 12-18, 20-25, 25А, 27-30, 32-35, 38, 38А, 40, 43, 48

Шкильна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.

