Подорожание проезда во Львовской области в отдельных общинах сопровождается одновременное внедрение технических и организационных изменений в работе общественного транспорта.

Подорожание проезда во Львовской области зафиксировано в Дрогобыче, где местные власти утвердили новые тарифы на городской общественный транспорт, вступившие в силу после решения исполнительного комитета 29 апреля, сообщает Politeka.

В городе сейчас действует дифференцированная система оплаты. Стоимость поездки зависит от способа расчета: 25 гривен – при использовании карты жителя общины или мобильного приложения, 28 гривен – во время бесконтактной оплаты банковской картой, а максимальный тариф в 30 гривен установлен для наличных расчетов.

В городском совете объясняют пересмотр стоимости рядом экономических факторов. Среди них рост цен на горючее, повышение расходов на обслуживание транспорта и изменения в уровне минимальной заработной платы. Отдельно отмечается, что решение направлено на сохранение маршрутной сети и стабильность перевозок в общине.

В то же время, для отдельных категорий пассажиров сохранено право безвозмездного проезда. Компенсация расходов перевозчикам производится за счет местного бюджета.

Помимо тарифных изменений в городе также рассматривают вопросы модернизации транспорта. В частности, речь идет о возможной установке систем видеонаблюдения в автобусах для повышения безопасности перевозок.

Жителям советуют заранее ознакомиться с новыми условиями оплаты во избежание неудобств при пользовании общественным транспортом.

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда во Львове: какие именно изменения произошли.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львовской области: о чем предупреждают украинцев