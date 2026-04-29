Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области обсуждается на фоне возможных изменений стоимости газа и электроэнергии по окончании весны, сообщает Politeka.
В апреле большинство бытовых потребителей «Нафтогаза» продолжает оплачивать 7,96 грн за кубометр в рамках плана «Фиксированный». Этот пакет действует до 30 числа месяца, однако решение о его дальнейшем действии пока не озвучено.
В правительственных кругах отмечают, что в краткосрочной перспективе текущий уровень может сохраниться. В то же время в более длинном периоде не исключается пересмотр из-за экономических факторов и рекомендаций международных партнеров, в частности МВФ.
По информации аналитиков, сейчас идет подготовительный этап. Специалисты производят расчеты, оценивают доходы населения и возможные последствия изменений во избежание резкого роста финансовой нагрузки.
Премьер-министр Юлия Свириденко ранее подчеркивала важность сохранения стабильности для домохозяйств и продолжения поддержки со стороны государства.
Параллельно действуют действующие цены на электроэнергию. Базовая ставка составляет 4,32 грн за кВтч, а для отдельных домохозяйств с электроотоплением предусмотрен льготный уровень 2,64 грн в пределах установленного объема потребления.
Эксперты объясняют, что даже после принятия решений новые показатели не вводятся сразу. Законодательство предусматривает процедуру согласования, которая длится около месяца, поэтому фактические изменения возникают с задержкой.
В этом контексте повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области может происходить постепенно, синхронно с общенациональными решениями после завершения всех необходимых процедур.
Источник: obozrevatel , tsn
