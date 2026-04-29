Доплаты для пенсионеров в Одесской области начисляются с учетом страхового стажа и лет, отработанных сверх установленной нормы, передает Politeka.

Именно продолжительный официальный трудовой путь дает право на ежемесячное повышение пенсионных выплат.

Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, надбавка формируется для граждан, имеющих значительный трудовой опыт. В некоторых случаях ее размер может превышать 500 гривен.

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа. Для назначения выплат в 63 года требуется 23 года, а в 65 – не менее 15. Все, что превышает эти показатели, учитывается при исчислении дополнительной суммы.

Важным остается и время назначения пенсии. Если выплату оформили до октября 2011 года, сверхурочной считается стаж более 25 лет для мужчин и 20 — для женщин. Для пенсий, назначенных позже, предел составляет 35 лет для мужчин и 30 – для женщин.

Расчет производится по простой схеме: каждый дополнительно отработанный год прибавляет 1% к основному размеру пенсии. В то же время, есть ограничения — надбавка за один год не может превышать 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2026 году этот показатель составляет 2595 грн. Следовательно, максимальная доплата за один сверхурочный год равна 25,95 гривны. При длительном стаже общая сумма может быть ощутима.

Для тех, кто продолжает работать, перерасчет производится уже после завершения трудовой деятельности. В это время доплаты для пенсионеров в Одесской области пересматривают с учетом всего приобретенного стажа.

Последние новости Украины:

