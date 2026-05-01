Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области повлияет на бюджетные расходы домохозяйств.

С 1 июня меняется стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения для населения.

В местных властях объясняют, что решение связано с ростом расходов на содержание инфраструктуры. В то же время, городской совет продолжит компенсировать часть разницы, хотя финансовая нагрузка с 2022 года существенно увеличилась — от примерно 500 тысяч до около 3 миллионов гривен ежемесячно.

До июня для бытовых потребителей действовали расценки 31,08 грн. за подачу воды и 23,88 грн. за отвод стоков, вместе 54,96 грн. После обновления сумма составит 57,24 грн и 30,96 грн соответственно, всего 88,20 грн.

По информации из сравнительной таблицы Жмеринка.City, аналогичные услуги в других общинах региона стоят иначе: Бар - 72,89 грн, Шаргород - 96,71 грн, Немиров - 88,72 грн, Хмельник - 86,46 грн, Гнивань - 85,50 грн, Тывров - 67,

Кроме того, в Виннице сообщалось о подорожании проезда.

Согласно документу, обнародованному на сайте Винницкого городского совета, базовая цена разовой поездки в маршрутном такси может быть установлена ​​на уровне 25 гривен.

Для части пригородных направлений предусмотрены более высокие тарифы. Так, проезд в деревни Щетки и Писаревка на маршрутах №30А и №30Б предлагают оценить в 30 гривен.

Наибольшую стоимость среди предлагаемых направлено в Гавришевку. На маршруте №34А цена разового билета может составить 35 гривен.

