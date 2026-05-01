Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве время от времени предоставляет благотворительный фонд «Каритас», сообщает Politeka.
Чтобы не пропустить новые объявления, жителям рекомендуют регулярно следить за официальным Telegram-каналом организации.
Там публикуют условия участия, даты выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и песнионеров в Полтаве и перечень необходимых документов.
В качестве примера недавно фонд в Полтаве сообщал о выдаче наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ. Главным условием было то, что заявители не получали продовольственные наборы ранее в этой организации.
Для участия нужно было предоставить подлинники документов. Обычно это паспорт, идентификационный код, справка, выданная не позднее 90 дней назад, а также документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории.
В фонде отдельно предупреждали, что количество наборов ограничено, поэтому жителям рекомендовали приходить заблаговременно и внимательно читать условия объявления.
Следует учитывать, что подобные программы появляются периодически и зависят от наличия ресурсов, финансирования и гуманитарных поставок.
Именно поэтому сообщение о выдаче такой поддержки лучше отслеживать через официальные страницы благотворительного фонда.
Жителям также советуют проверять информацию непосредственно перед визитом, ведь дата, место проведения и критерии получения могут изменяться.
Следует заметить, что доверять стоит только официальным страницам и сайтам благотворительных фондов. Подозрительные объявления и ссылки местным советуют не открывать, чтобы не наткнуться на мошенников.
