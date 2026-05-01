Жителям следует быть готовыми к подорожанию проезда в Волынской области.

Подорожание проезда в Волынской области отразилось на городских автобусных маршрутах, передает Politeka.

В Ковеле с 1 мая 2026 фиксируют обновление стоимости перевозок.

Решение принял исполнительный комитет городского совета Ковеля. После рассмотрения финансовых показателей и расходов перевозчиков была утверждена новая тарифная сетка для пассажирских рейсов.

С 1 мая взрослые и студенты будут платить 15 гривен за поездку. Для школьников установлен сниженный уровень – 10 гривен. Обновление касается всех городских маршрутов без исключения.

Причиной коррекции стали рост цен на горючее, запасные детали и обслуживание транспорта. По подсчетам перевозчиков, предварительный уровень оплаты уже не покрывал расходы, поэтому средний пересмотр составил около 5 гривен. Последнее изменение стоимости фиксировалось еще в июле 2022 года.

На фоне этого подорожания проезда в Волынской области местные власти подчеркивают необходимость поддержать стабильность движения автобусов и избежать сокращения маршрутов.

В городском совете подчеркивают, что новые условия должны обеспечить бесперебойную работу транспорта и сохранить регулярность рейсов жителей общины.

Кроме того, о подорожании проезда стало известно и в Киеве.

Предварительно обсуждается, что новая стоимость поездки может составить 24–25 гривен. Окончательные цифры будут зависеть от результатов согласительных процедур и решения исполнительного комитета.

Такой шаг рассматривается как вероятный в рамках адаптации тарифной политики к экономическим условиям.

