Повышение тарифов на электроэнергию в Полтавской области с 1 мая рассматривается как предполагаемый сценарий в рамках более широкого пересмотра коммунальной политики.

Повышение тарифов на электроэнергию в Полтавской области с 1 мая пока не утверждено, однако рынок коммунальных расчетов уже готовится к возможным коррекциям в летний период, сообщает Politeka.

В настоящее время бытовые потребители по всей стране платят 4,32 грн за киловатт-час. Для домохозяйств с электроотоплением и объемом потребления до 2000 кВтч действует льготный уровень — 2,64 грн, что временно сдерживает финансовую нагрузку на население.

Специалисты энергосферы отмечают, что до завершения мая пересмотры в платежных документах не прогнозируются. Текущая модель расчетов сохраняет силу по меньшей мере до завершения отопительного цикла, традиционно завершающегося весной.

Энергетический аналитик Станислав Игнатьев объясняет, что любые изменения проходят согласование и публичные процедуры. Поэтому обновление ставок в счетах всегда происходит с задержкой во времени, даже после принятия решений.

Дополнительно он отмечает, что даже при старте новых параметров в начале мая их фактическое применение возможно только после переходного периода, предусмотренного законодательством.

Таким образом, потенциальные корректировки могут отразиться в платежках не раньше лета. Подобная практика уже применялась раньше после завершения отопительного сезона.

Эксперты связывают возможные изменения с балансировкой расхода энергосистемы и общими экономическими факторами. Окончательные параметры остаются неопределенными.

В результате Повышение тарифов на электроэнергию в Полтавской области с 1 мая рассматривается как вероятный сценарий в рамках более широкого пересмотра коммунальной политики, который может быть реализован после завершения регуляторных процедур.

Источник

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие цены могут быть установлены.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: где и как получить поддержку.