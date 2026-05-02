Подорожание продуктов в Одессе остается одной из главных тем для горожан, ежедневно следящих за изменениями цен в магазинах.

Подорожание продуктов в Одессе зафиксировано в обновленных рыночных показателях к началу мая 2026 года, где изменения коснулись рыбной, молочной и крупяной групп.

Информацию об этом предоставляет Минфин .

В сегменте живого карпа (1 кг) текущий уровень составляет 265,00 грн. В сети Megamarket он хранится на том же значении. По сравнению с апрелем средний индикатор поднялся с 249,23 до 265,00 грн, что дает прирост 19,90 грн за месяц. Дневные данные показывают стабильность на протяжении большей части апреля с резким скачком в конце периода.

Молочная категория показывает смешанную динамику. Для "Яготинского 2,6%" (900 мл) усредненный показатель составляет 57,22 грн. В разных торговых точках значения колеблются от 44,99 до 68,00 грн. Сравнение с предыдущим месяцем показывает увеличение на 6,70 грн, что сопровождается неравномерными дневными колебаниями в течение апреля.

В сегменте сливок идентичного бренда зафиксирован средний уровень 38,41 грн. за упаковку 200 мл. Разногласия между сетями остаются ощутимыми: от 35,49 грн до 42,00 грн. Общее изменение за период составило 4,87 грн.

Крупы показывают другую картину. Долгозернистый рис (1 кг) имеет средний показатель 59,92 грн. В торговых сетях значения варьируются от 46,90 до 81,99 грн. По сравнению с апрелем зафиксирован незначительный рост на 1,63 грн, хотя внутримесячные колебания были заметнее.

Таким образом, рыночные данные показывают неравномерные изменения в различных товарных группах, где разрыв между сетями и периодические скачки формируют общую картину стоимости базовых пищевых позиций.

