Подорожание продуктов в Харьковской области в мае продолжается: за последний месяц в регионе выросли цены на подсолнечное масло, вареную колбасу и живой карп, сообщает Politeka.

Информацию об этом проживающим в этом регионе украинцам предоставляет сайт Минфин.

Наиболее заметно прибавила в стоимости колбаса «Ашан Лекарская». На 1 мая килограмм стоит 399,90 гривны. За апрель средний показатель составил 385,35 гривны. С начала прошлого месяца прирост составил 40 гривен.

Подсолнечное масло «Олейна» рафинировано, фасовка 850 миллилитров, также подорожала. Средний ценник в начале мая был зафиксирован на уровне 98,13 гривны против 95,77 в апреле. Таким образом, за месяц прибавилось 3,76 гривны.

В торговых сетях цена разнится. У Auchan бутылка продается за 91,90 гривны, у Novus – за 96,99, а в Megamarket – за 105,50. Разница между минимальным и максимальным показателями превышает 13 гривен.

Рост зафиксирован и в рыбном сегменте. Живой карп сейчас обходится покупателям в 265 гривен за килограмм. В апреле средняя отметка держалась на уровне 249,23 гривны. За месяц рыба прибавила 19,90 гривны.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Харьковской области наиболее заметно в категориях ежедневного спроса. Быстрее всего меняются ценники на мясную продукцию, бакалею и свежую рыбу.

Также эксперты связывают такую ​​динамику с ростом затрат на логистику, сырье и хранение. В то же время покупатели все чаще сравнивают предложения разных сетей, чтобы найти более выгодные варианты.

