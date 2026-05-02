Подорожчання продуктів в Харківській області у травні продовжується: за останній місяць в регіоні зросли ціни на соняшникову олію, варену ковбасу та живого коропа, повідомляє Politeka.

Інформацію про це українцям, які проживають в цьому регіоні, надає сайт Мінфін.

Найпомітніше додала у вартості ковбаса «Ашан Лікарська». Станом на 1 травня кілограм коштує 399,90 гривні. Упродовж квітня середній показник становив 385,35 гривні. Від початку минулого місяця приріст сягнув 40 гривень.

Соняшникова олія «Олейна» рафінована, фасування 850 мілілітрів, також подорожчала. Середній цінник на початку травня зафіксовано на рівні 98,13 гривні проти 95,77 у квітні. Таким чином, за місяць додалося 3,76 гривні.

У торговельних мережах вартість відрізняється. В Auchan пляшка продається за 91,90 гривні, у Novus — за 96,99, а в Megamarket — за 105,50. Різниця між мінімальним та максимальним показниками перевищує 13 гривень.

Зростання зафіксовано й у рибному сегменті. Живий короп нині обходиться покупцям у 265 гривень за кілограм. У квітні середня позначка трималася на рівні 249,23 гривні. За місяць риба додала 19,90 гривні.

Аналітики відзначають, що Подорожчання продуктів в Харківській області найбільше помітне у категоріях щоденного попиту. Найшвидше змінюються цінники на м'ясну продукцію, бакалію та свіжу рибу.

Також експерти пов'язують таку динаміку зі зростанням витрат на логістику, сировину та зберігання. Водночас покупці дедалі частіше порівнюють пропозиції різних мереж, аби знайти вигідніші варіанти.

