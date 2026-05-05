Подорожание проезда в Днепре рассматривается вместе с другими управленческими решениями, однако именно тарифный вопрос вызывает наибольший общественный интерес из-за прямого влияния на расходы жителей.

Подорожание проезда в Днепре стало официальным решением городских властей, сообщает Politeka.

С 9 мая стоимость поездки в автобусах вырастет до 23 гривен.

Как отмечается на сайте городского совета, предварительная корректировка тарифа состоялась в январе 2025 года. Тогда на изменения повлияли удорожание энергоресурсов, колебания валютного курса и перебои с электроснабжением.

На этот раз ключевым фактором называют резкий рост цен на горючее и смазочные материалы – более чем на 50% за последний месяц. Перевозчики объясняют, что такая динамика фактически делает невозможным стабильную работу транспортных предприятий.

По словам руководителя автотранспортного предприятия Андрея Русавского, ситуацию усугубляет кадровый дефицит. Только за месяц уволились около 20 водителей и несколько слесарей, а часть подвижного состава не выходит на маршруты из-за нехватки специалистов и средств на ремонт.

В профильном управлении также отмечают, что удорожание проезда в Днепре связано не только с внутренними затратами, но и с общей ситуацией на топливном рынке, который зависит от внешних факторов.

Представители городской инфраструктуры добавляют, что дизельное топливо подорожало примерно с 70–75 до 85–88 гривен за литр. В таких условиях, по их словам, себестоимость перевозок уже достигает 28–32 гривен в зависимости от маршрута.

Отдельно отмечается проблема оттока работников в сфере транспорта. Профсоюзные организации предупреждают: в случае сохранения тенденции город может столкнуться с нехваткой водителей.

В горсовете также отмечают, что подобные решения уже были приняты в ряде других городов Украины. Среди них называют Самар, Николаев, Кременчуг, Кривой Рог, а также Львов, где пересмотр стоимости поездок продолжается.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.