В Одесской области 26 мая будут действовать графики отключения света, введенные в связи с проведением плановых работ на энергетической инфраструктуре, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Одесской области связаны с необходимостью проверки технического состояния оборудования, ремонта отдельных участков электросетей, а также обновление ключевых элементов энергосистемы. Такие работы являются частью системного обслуживания инфраструктуры и направлены на повышение ее надежности.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 08:00 до 19:00 по следующим адресам:

в селе Качуривка, улицы Центральная, Зеленая, Новоселов;

в селе Велыка Киндративка;

в селе Оброчне;

в селе Мардаривка, улица Степная.

26.05.2026 года с 08:00 до 19:00 часов исчезнет электричество в селе Ясенове Друге. Обесточенными будут оставаться только отдельные улицы населенного пункта:

Героив Украины — 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, б/н, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 185, 186, 187

Лытвынивська — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24

Агрономична — 1, 2, 3, 4

Выноградна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Зелена — 1, 2, 4, 9, 11, 12

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Набережна — 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Сонячна — 1

Спортывна — 1, 2, 3, 5, 6, 7

Хмельныцького Богдана — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13.

Источник: Куяльницкая сельская объединенная территориальная община

Источник: Зеленогорский поселковый совет.

