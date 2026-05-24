Из-за новых графиков отключения света в Днепропетровской области на 25 мая 2026 года некоторые жители могут остаться без электроэнергии на 10 часов подряд.

Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Днепропетровской области на понедельник, 25 мая 2026, пишет Politeka.

В Криворожском районе Днепропетровской области графики отключения света 25 мая будут применяться в городе Кривой Рог с 12:00 до 18:00 для некоторых домов по улицам Генерала Безручко, Горняков, проспекту Победы, а также в с. Радужное – с 9:00 до 15:00 по ул. Ореховая, Зоологическая, Садовая, Центральная, Школьная, Газовиков, Заводская, пер. Школьный. Об этом сообщают на официальной странице ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" в Telegram.

В городе Желтые Воды плановое обесточивание в понедельник будет происходить с 7:30 до 19:00 по адресу: уд. Заводская, 9, 17Б; Грушевского, 2А, 2Б; Хмельницкого, 18, 20; Каштанова, 21; бульвар Свободы, 34, 36, 38, сообщает Politeka.

В городе Вольногорск ограничения электроснабжения будут действовать с 8:00 до 17:30 по ул. Молодежная, 8, 59, 59А, 60, 60А, 60Б, 62, 62А, 62Б; Центральная, 58, 60, 67Б, 75, 75А, 75В, 77, 77А, 77Б, 77В, 79, 79А, 79В, 81.

А в Днепре графики отключения света 25 мая будут применяться с 8:00 до 18:00 для некоторых домов по улицам Строителей, Энергетическая, Макарова, Надежды Алексеенко, Анны Немец, Николая Погребняка, Михаила Сапожникова, проспектах Хмельницкого, Александра Поля, переулках Погребняка, Энергетический, Листяной.

