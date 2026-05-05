Подорожчання проїзду у Дніпрі стало офіційним рішенням міської влади, повідомляє Politeka.

З 9 травня вартість поїздки в автобусах зросте до 23 гривень.

Як зазначається на сайті міської ради, попереднє коригування тарифу відбулося у січні 2025 року. Тоді на зміни вплинули подорожчання енергоресурсів, коливання валютного курсу та перебої з електропостачанням.

Цього разу ключовим чинником називають різке зростання цін на пальне і мастильні матеріали — більш ніж на 50% за останній місяць. Перевізники пояснюють, що така динаміка фактично унеможливлює стабільну роботу транспортних підприємств.

За словами керівника автотранспортного підприємства Андрія Русавського, ситуацію ускладнює кадровий дефіцит. Лише за місяць звільнилися близько 20 водіїв і кілька слюсарів, а частина рухомого складу не виходить на маршрути через нестачу фахівців та коштів на ремонт.

У профільному управлінні також зазначають, що Подорожчання проїзду у Дніпрі пов’язане не лише з внутрішніми витратами, а й із загальною ситуацією на паливному ринку, який залежить від зовнішніх факторів.

Представники міської інфраструктури додають, що дизельне пальне подорожчало з приблизно 70–75 до 85–88 гривень за літр. У таких умовах, за їхніми словами, собівартість перевезень уже сягає 28–32 гривень залежно від маршруту.

Окремо наголошується на проблемі відтоку працівників у сфері транспорту. Профспілкові організації попереджають: у разі збереження тенденції місто може зіткнутися з нестачею водіїв.

У міськраді також відзначають, що подібні рішення вже ухвалили в низці інших міст України. Серед них називають Самар, Миколаїв, Кременчук, Кривий Ріг, а також Львів, де перегляд вартості поїздок ще триває.

