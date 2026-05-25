Доплаты в Днепропетровской области предусмотрены для неработающих военных пенсионеров, обеспечивающих нетрудоспособных членов семьи, сообщает Politeka.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области начисляются бывшим военнослужащим от рядового до офицерского состава.

На официальном сайте Пенсионного фонда Украины напомнили, что исключение составляют только военнослужащие срочной службы. Граждане имеют право получать средства в качестве надбавки к пенсии за выслугу лет или к пенсии по инвалидности.

Главное условие получения государственных средств заключается в том, что пожилой человек является фактически основным или единственным источником финансовой поддержки для своих близких.

В круг таких лиц законодательство относит пожилых родителей, людей с инвалидностью, а также нетрудоспособного мужа или жену.

Кроме этого, начисление возможно на других родственников, полностью отвечающих строгим требованиям действующего законодательства.

Итоговый размер этой ежемесячной надбавки напрямую зависит от установленного государством прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот важный социальный показатель составляет 2595 гривен.

Сама поддержка составляет 50 процентов от этой суммы, поэтому граждане могут дополнительно получать примерно 1297 гривен ежемесячно за каждого нетрудоспособного иждивенца.

В ситуациях, когда на финансовом содержании находится несколько человек, общая сумма выплаты может быть больше.

Чтобы оформить доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области, пожилой человек должен обратиться с соответствующим заявлением и подтвердить право на помощь документально.

