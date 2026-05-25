Украинцам показали плановые графики отключения света, которые будут действовать в Днепропетровской области на 26 мая, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 26 мая продлятся из-за плановых и профилактических работ. Речь идет о заранее запланированных технических мероприятиях, являющихся частью системного обслуживания электросетей региона. В рамках работ специалисты будут проверять техническое состояние оборудования, его текущее обслуживание, а также обновление отдельных элементов сетевой инфраструктуры, требующих модернизации.

Электричество исчезнет с 07:30–19:00 в городе Жрвти Воды. Свет будут выключаться по следующим адресам:

Григория Сковороды: 3, 9–23 (нечетные), 27–35 (нечетные), 41, 43, 45, 45А, 47–61 (нечетные), 66–110 (четные)

С 8 до 18 часов не будет электричества в селе Златопиль. Электричество будут выключать из-за плановых работ. Обесточенными будут оставаться дома, расположенные по адресам:

Козацька: 1, 3, 18, 20, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 76



С 08:00–15:00 дополнительные обесточения охватят населенный пункт Новопилля. Ограничения будут продолжаться в домах, которые находятся по следующим адресам:

Теплычна: 5А, 5Б, 13, 15

Шкильна: 1Б

Графики отключения света в Днепропетровской области на 26 мая продлятся с 8 до 18 часов в селе Новомайське. Ограничения вводятся излишки по отдельным адресам:

Выноградна: 1, 1А, 3, 5–7, 9–16, 18–28, 31–33, 35–38, 40, 41, 43–53, 55, 56, 60–63, 66, 69

Вышнева: 1–6, 6А

Восточна: 8А, 14, 18, 19, 24–26, 28–31, 35, 56, 57, 59, 61, 65, 66, 70, 71

Мыколы Кобця: 1, 1А, 2, 2А, 3, 3/10, 3/11

Схидна: 1А, 5, 23, 58, 69, 74.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

