Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре выдаются в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Департамента соцполитики, на поддержку могут рассчитывать граждане, официально зарегистрированные в городе по адресам шелтеров после 24.02.2022.

Городские власти определили четкий перечень категорий, имеющих право на такую ​​помощь. Получить пакеты могут пожилые люди и люди с инвалидностью.

Также бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусмотрены для матерей с детьми и законных представителей, сопровождающих малолетних детей или недееспособных лиц.

Помощь рассчитана и на детей от 3 до 18 лет. Отдельную группу получателей составляют переселенцы, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Речь идет о тех, кто получает услуги в Днепровском городском центре социальных служб. Предусмотрена возможность и для тех, кто не подпадает под основные категории, но только что переехал в облцентр.

Такие лица, проживая в официальном шелтере и впервые обратившись за справкой о взятии на учет, могут получить одноразовый набор.

Во всех других случаях бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре выдаются системно один раз в месяц.

Чтобы забрать помощь, необходимо ежемесячно подавать заявление в управление социальной защиты населения по месту регистрации.

В состав самих наборов были включены товары длительного хранения. В частности мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые вторые блюда с тушеным мясом, а также макароны быстрого приготовления, галеты, чай, кофе, сахар, мед и джем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.