Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области выплачивается в виде ежемесячной кризисной поддержки от правительства для тех украинцев, которые больше всего нуждаются в финансовом обеспечении, сообщает Politeka.

Эта государственная программа временная, а Кабинет министров периодически пересматривает и продлевает условия ее функционирования.

С 1 ноября 2023 указанные средства назначаются на семью сроком на шесть месяцев, а текущий этап действия этой социальной инициативы рассчитан до февраля 2026 года.

Финансирование начисляется ежемесячно одному из членов семьи, который является официально определенным уполномоченным лицом.

Право на получение денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области сохраняется только по наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц.

Министерство социальной политики также ввело серьезные корректировки в правила оформления выплат для семей переселенцев.

Ведомство приняло решение продлить предельный срок подачи необходимых документов на получение средств на жительство до 1 июня 2026 года.

Согласно обновленным правилам, начисление денег на детей будет производиться с 1 февраля 2026 года без учета уровня совокупного дохода их родителей, если соответствующее заявление поступит в государственные органы к началу лета.

Стандартный размер этой финансовой поддержки на каждого ребенка зафиксирован государством и составляет 3000 грн.

Еще одно существенное нововведение коснулось нетрудоспособных граждан среди внутренне перемещенных лиц.

Возобновление выплат для таких лиц с 1 января 2026 возможно только в случае обращения с заявлением до 1 июня 2026 года.

Отдельно власти приняли решение увеличить общую продолжительность выплаты денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области.

Максимальное количество шестимесячных периодов оказания поддержки было продлено с четырех до пяти.

