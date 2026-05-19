Прогноз погоды с 20 по 29 мая в Харькове свидетельствует, что финал весны принесет в регион много влаги и облачных дней, сообщает Politeka.
Прогноз погоды с 20 по 29 мая в Харькове был опубликован на сайте sinoptik.ua.
20 мая температурные показатели будут колебаться от +17° ночью и утром до +26° в дневные часы. Ближе к вечеру столбики термометров опустятся до +21°. Синоптики прогнозируют мелкий дождь.
21 мая температура воздуха ночью будет +16°, утром поднимется до +22°, а днем достигнет своего максимума на уровне +27°. В течение дня и вечера в городе ожидается дождь.
22 мая ночью будет +16°, утром +22°, днем воздух прогреется до +26°, а вечером похолодает до +21°. В дневные и вечерние часы прогнозируется мелкий дождь.
23 и 24 мая начнутся с ясных часов. Температура ночью будет +16°, утром поднимется до +21°, днем ожидается до +25°, а вечером около +20°. Небольшой дождь.
25 мая ночные и утренние часы пройдут без осадков с температурой +15 и +21 соответственно. Днем столбики термометров покажут +25°, начнется дождь, который завершится ближе к вечеру.
26 мая с утра и до позднего вечера будет идти мелкий дождь, вероятность которого днем составит 83%, а вечером 82%. Температура воздуха ночью составит +16°, утром +20°, днем поднимется до +24°.
27 мая днем ожидается дождь, который должен ослабеть поближе к вечеру. Ночная температура будет +14°, утренняя +18°, дневная достигнет только +22°.
28 и 29 мая ночью столбики термометров опустятся до +13°, утром покажут +16°, а днем поднимутся максимум до +20°. Днем будет идти дождь.
Поэтому местным жителям советуют учитывать прогноз погоды с 20 по 29 мая в Харькове.
