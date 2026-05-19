Прогноз погоды с 20 по 29 мая в Харькове свидетельствует, что финал весны принесет в регион много влаги и облачных дней, сообщает Politeka.

Прогноз погоды с 20 по 29 мая в Харькове был опубликован на сайте sinoptik.ua.

20 мая температурные показатели будут колебаться от +17° ночью и утром до +26° в дневные часы. Ближе к вечеру столбики термометров опустятся до +21°. Синоптики прогнозируют мелкий дождь.

21 мая температура воздуха ночью будет +16°, утром поднимется до +22°, а днем ​​достигнет своего максимума на уровне +27°. В течение дня и вечера в городе ожидается дождь.

22 мая ночью будет +16°, утром +22°, днем ​​воздух прогреется до +26°, а вечером похолодает до +21°. В дневные и вечерние часы прогнозируется мелкий дождь.

23 и 24 мая начнутся с ясных часов. Температура ночью будет +16°, утром поднимется до +21°, днем ​​ожидается до +25°, а вечером около +20°. Небольшой дождь.

25 мая ночные и утренние часы пройдут без осадков с температурой +15 и +21 соответственно. Днем столбики термометров покажут +25°, начнется дождь, который завершится ближе к вечеру.

26 мая с утра и до позднего вечера будет идти мелкий дождь, вероятность которого днем ​​составит 83%, а вечером 82%. Температура воздуха ночью составит +16°, утром +20°, днем ​​поднимется до +24°.

27 мая днем ​​ожидается дождь, который должен ослабеть поближе к вечеру. Ночная температура будет +14°, утренняя +18°, дневная достигнет только +22°.

28 и 29 мая ночью столбики термометров опустятся до +13°, утром покажут +16°, а днем ​​поднимутся максимум до +20°. Днем будет идти дождь.

Поэтому местным жителям советуют учитывать прогноз погоды с 20 по 29 мая в Харькове.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области: как найти свой дом.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: озвучены условия получения помощи.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары заметно выросли в цене.