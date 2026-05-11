Дефицит продуктов в Днепропетровской области может накалиться на фоне глобального роста цен на пшеницу и проблем с обеспечением аграрного сектора ресурсами, передает Politeka.

По данным аналитиков, котировки зерна способны вырасти почти на 5% в течение недели. Это самый резкий скачок с февраля, который связывается с погодными рисками и нехваткой удобрений на мировом рынке.

На бирже CBOT фьючерсы демонстрируют восходящую динамику, а жесткие сорта озимой пшеницы достигли максимума с середины 2024 года. Основным фактором называют длительную засуху в ключевых регионах выращивания, в частности, на Великих равнинах США.

Сложная ситуация наблюдается и в других странах. В Австралии из-за нехватки ресурсов и сухой погоды сокращаются посевные площади, что может привести к самым низким показателям за несколько лет. В Черноморском регионе и Европе также фиксируют дефицит осадков.

Дополнительное давление создают проблемы с логистикой. Частичное ограничение судоходства через Ормузский пролив усложняет поставки удобрений, что влияет на себестоимость производства аграрной продукции.

В таких условиях формируется дефицит продуктов в Днепропетровской области, поскольку подорожание зерновых оказывает непосредственное влияние на цены хлеба и других базовых товаров.

Эксперты также обращают внимание на климатический фактор. Потенциальное влияние Эль-Ниньо может еще больше усугубить ситуацию, усугубив засуху в отдельных регионах.

В то же время, на других сегментах рынка наблюдаются противоположные тенденции. Например, цены на пальмовое масло снижаются из-за слабого спроса и ограничения торговли на Ближнем Востоке.

Специалисты отмечают, что дальнейшая динамика будет зависеть от погодных условий, стабильности поставок и геополитических факторов, которые остаются ключевыми для формирования стоимости продовольствия.

