Подорожание молочных продуктов в Днепропетровской области фиксируется в нескольких базовых категориях потребительской корзины, где изменения цен происходили постепенно за последний месяц и отличаются в зависимости от товара и торговой сети, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

В сегменте жировых продуктов маргарин "Олком Сливочный 72,5%" (200 г) демонстрирует умеренный рост. Текущая средняя цена составляет 44,20 грн. против 39,83 грн. в апреле. В розничных сетях зафиксированы разные уровни стоимости: в Auchan - 42,90 грн, в Novus - 45,49 грн. Колебания объясняется обновлением снабжения и разной ценовой политикой ритейлеров.

Кисломолочный творог «Простонаше 9%» (300 г) также вошел в фазу повышения. Средний показатель вырос до 104,30 грн., тогда как месяцем ранее составлял 99,96 грн. В торговых точках разница ощутима: Novus удерживает уровень 99,99 грн, Metro - 102,90 грн, а Megamarket поднимает планку до 110,00 грн. Такой разрыв свидетельствует о неравномерности формирования цен в пределах одного продуктового сегмента.

Сливки «Простонаше 10%» (200 мл) прибавили в стоимости менее резко, но стабильно. Средняя цена составляет 40,14 грн против 38,37 грн в апреле. В сетях показатели варьируются от 38,99 грн у Novus до 42,00 грн Megamarket, что формирует заметный ценовой диапазон для конечного потребителя.

Маргарин в этой категории остается одним из товаров с наиболее предполагаемой динамикой, без резких скачков, но с постепенной корректировкой в ​​сторону роста.

В результате подорожание молочных продуктов в Днепропетровской области охватывает сразу несколько позиций повседневного спроса, при этом ключевым фактором изменений остается разница между сетями и регулярное обновление закупочных партий.

