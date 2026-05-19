Вводятся временные графики отключения света в Днепропетровской области на 20 мая.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 20 мая продлятся по десяткам адресов из-за плановых профилактических работ, пишет Pioliteka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин со ссылкой на данные «Днепровских электросетей».

Как отмечают энергетики, введение временных графиков отключения света в Днепропетровской области на 20 мая связано с проведением плановых профилактических и ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры.

Специалисты будут осуществлять техническое обслуживание оборудования, обновление отдельных участков сети и комплекс мер, направленных на повышение стабильности и надежности электроснабжения в регионе.

С 08:00–18:00 часов в селе Надеждивка будут выключать электричество. Обесточение будет продолжаться по отдельным адресам:

Гирныцька — 99, 101

Сонячна — 168–170, 175, 175А, 176–179, 181, 189, 190, 190А, 193

Центральна — 121, 122А, 122Б, 123–125, 129–132, 143–145, 145А, 146, 151, 153, 157–160

С 07:30–19:00 в городе Жовти Воды вводятся дополнительные графики отключения света. Ограничения будут действовать только по отдельным адресам:

Вербова — 17, 19

Грыгория Сковороди — 3, 9–35 (непарные), 41, 43, 45, 45А, 47–61 (непарные), 61А, 63, 65–76, 78–128 (парные)

Леси Украинкы — 1–3, 5, 7–14, 14А, 15–18, 20–26 (парные)

пров. Водобудськый — 2–10 (парные)

С 09:00–18:00 часов также в городе Жовти Воды будут выключать электричество, но только на отдельных улицах:

Паркова — 16

Франка — 3, 5А

пров. О. Довженка — 1–5

В городе Вильногирськ будут действовать дополнительные графики отключения света. Они вводятся с 08:00 до 17:30 часов. Электричество исчезнет на следующих улицах:

Молодижна — 46, 48, 48А, 48Б, 50, 50А, 50Б, 52, 52А

Центральна — 75Б

бульвар Мыру — 9А.

