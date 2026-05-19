Доплаты для пенсионеров в Харьковской области начисляются за каждый год работы сверх установленной законодательством нормы, сообщает Politeka.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области назначаются пожилым людям, чей накопленный страховой стаж превышает официальные минимальные требования.

В 2026 году эти пороги для выхода на заслуженный отдых составляют 33 года для оформлявших выплаты в 60 лет.

Для ухода на пенсию в 63 года необходимо иметь 23 года стажа, а в 65 лет этот показатель составляет 15 лет. Дополнительные средства начисляются именно за годы работы, превышающие установленные пределы.

Важную роль в расчетах играет также и конкретная дата оформления пенсионных выплат гражданина.

Для людей, которым пенсию назначили до октября 2011 года, сверхурочной считается стаж более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин.

Если выплаты оформили после этой даты, то показатели стажа должны превышать 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Эти цифры являются базой, из которой Пенсионный фонд начинает вычислять надбавки.

Механизм увеличения пенсии унифицирован для всей страны, поэтому за каждый полный год работы сверх нормы к основному размеру выплаты прибавляется 1%.

Существуют и определенные законодательные ограничения, согласно которым сумма надбавки за один год не может превышать 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2026 году этот прожиточный минимум составляет 2595 гривен, поэтому максимальная доплата за один год равна 25,95 гривен.

Начисления обладают накопительным эффектом, поэтому за 20 лет официального сверхурочного стажа ежемесячные доплаты для пенсионеров в Харьковской области превышают 500 гривен.

