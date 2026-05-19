Дефицит продуктов в Харькове может обостриться в результате масштабных весенних заморозков, повредивших значительную часть будущего урожая ягод, фруктов и ранних овощей по всей Украине, сообщает Politeka.

Аномальное похолодание, пришедшееся на апрель и начало мая, стало одним из самых серьезных погодных ударов за последние годы для аграрного сектора. Фермеры сообщают о потерях в разных регионах, в частности, относительно косточковых культур, клубники и части тепличной продукции.

Больше всего пострадали абрикосы, персики и вишня, а также ранние сорта клубники, где местами утрачены первые цветки. В некоторых хозяйствах также зафиксированы повреждения виноградников, которые из-за теплой зимы преждевременно ушли в рост и стали уязвимы к резкому снижению температур.

Отдельно отмечают ситуацию с тепличными культурами. Из-за низкой температуры почвы развитие растений замедлилось: всходы формировались значительно дольше, чем обычно, что повлияло на старт сезона для ранних овощей.

Серьезные потери зафиксированы и в сегменте бахчевых культур. На отдельных участках мороз до -6°C полностью уничтожил ранние арбузы, несмотря на использование аграрий укрытий, обогрева и защитных материалов.

Эксперты отмечают, что часть потерь будет компенсировать импорт, однако он не может полностью заменить внутреннюю продукцию в пиковый сезон. Это создает риски колебания цен летом, особенно ягодной и косточковой группой товаров.

В то же время, специалисты агросектора успокаивают, что критического дефицита на рынке не прогнозируется. Резкого скачка стоимости на десятки процентов они не ожидают, поскольку ценообразование будет зависеть не только от урожайности, но и спроса и импортных поставок.

Дефицит продуктов в Харькове рассматривается как часть общенациональной тенденции, где погодные риски влияют на баланс предложения, но рынок частично стабилизируется за счет внешних поставок.

Аграриям рекомендуют диверсифицировать посадки и использовать несколько сортов культур, чтобы уменьшить зависимость от коротких периодов резких температурных колебаний.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области: как найти свой дом.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: озвучены условия получения помощи.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары заметно выросли в цене.