Подорожание проезда в Луцке привело к формированию новых тарифных условий для общественного транспорта.

Подорожание проезда в Луцке официально утверждено исполнительным комитетом городского совета, передает Politeka.

С 14 мая стоимость поездки в городских маршрутках составляет 24 гривны вместо предыдущих 18.

Решение было принято 13 мая во время заседания исполкома. Как сообщил корреспондент Общественного, все 16 членов органа поддержали соответствующее повышение тарифа без замечаний.

Отдельно определена стоимость детского билета – 12 гривен за одну поездку. Новые расценки начали действовать на следующий день после принятия решения.

В городском департаменте экономической политики объяснили пересмотр тарифов ростом расходов перевозчиков. Наибольшее влияние, по их словам, оказали цены на горючее и запасные части для транспорта.

Представитель департамента подчеркнул, что решение является вынужденным шагом по сохранению стабильной работы общественного транспорта. По его словам, без корректировки стоимости существует риск сокращения количества рейсов и ухудшения транспортного сообщения в городе.

Он также отметил, что в случае отсутствия изменений в тарифной политике перевозчики могут не покрывать расходы по обслуживанию маршрутов, что потенциально повлияет на регулярность движения маршруток.

Ранее в Луцке уже пересматривали стоимость проезда. 28 августа 2025 г. цена выросла с 14 до 18 гривен за одну поездку. Еще раньше, 15 июня 2022 года, тариф изменялся с 8 до 14 гривен.

Отдельно следует упомянуть, что в апреле 2026 года была обновлена ​​стоимость проезда в городских троллейбусах: для взрослых пассажиров билет подорожал с 8 до 12 гривен, а для студентов и школьников установили тариф в 6 гривен.

Также сообщалось о росте стоимости проезда более чем на 20% в междугородном транспорте Волыни, произошедшем в тот же период.

