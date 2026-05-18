Подорожание овощей в Харьковской области фиксируют аналитики рынка по состоянию на май 2026 года, и наиболее заметные изменения затронули базовые позиции ежедневного потребления, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Наибольшее колебание зафиксировано в сегменте белокочанной капусты. Средний уровень достиг 21,93 грн. за килограмм. В торговых сетях показатели от 14,89 до 31 грн. По сравнению с апрелем, когда среднее значение было 10,57 грн., прирост составил 11,83 грн., а динамика в течение периода демонстрировала постепенное повышение без резких провалов.

Чеснок также показывает стабильное движение вверх. Нынешний средний уровень составляет 155,17 грн за килограмм. В магазинах диапазон варьируется от 144 до 172,50 грн. За месяц прибавилось 3,73 грн, что указывает на медленный, но устойчивый рост без резких изменений в ежедневных показателях.

Морковь стала более чувствительной позицией в этом периоде. Средняя стоимость поднялась до 35,30 грн. за килограмм. В рознице фиксируется значение от 25,90 до 45 грн. По сравнению с апрелем, когда средний уровень был 13,89 грн, прирост составил 22,73 грн, что является самым высоким показателем среди рассматриваемых категорий.

Специалисты отмечают, что подорожание овощей в Харьковской области связано с сезонными факторами, изменениями логистики и неравномерностью поставок на внутреннем рынке.

Дополнительно влияет разница между торговыми сетями, где одинаковые товары могут иметь разные ценовые уровни в зависимости от поставщиков и наценок.

В итоге рынок демонстрирует общий рост стоимости, при этом наиболее стремительные изменения зафиксированы в сегменте моркови, в то время как другие позиции двигаются более постепенно.

