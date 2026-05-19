Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі видаються відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Департаменту соцполітики, на підтримку можуть розраховувати громадяни, які офіційно зареєстровані у місті за адресами шелтерів після 24.02.2022.

Міська влада визначила чіткий перелік категорій, що мають право на таку допомогу. Отримати пакунки можуть особи похилого віку та люди з інвалідністю.

Також безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачені для матерів із дітьми та законних представників, які супроводжують малолітніх дітей або недієздатних осіб.

Допомога розрахована і на дітей віком від 3 до 18 років. Окрему групу отримувачів становлять переселенці, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Йдеться про тих, хто отримує послуги у Дніпровському міському центрі соціальних служб. Передбачена можливість і для тих, хто не підпадає під основні категорії, але щойно переїхав до облцентру.

Такі особи, проживаючи в офіційному шелтері та вперше звернувшись за довідкою про взяття на облік, можуть отримати набір одноразово.

В усіх інших випадках безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі видаються системно один раз на місяць.

Для того щоб забрати допомогу, необхідно щомісяця подавати заяву до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації.

До складу самих наборів включили товари тривалого зберігання. Зокрема, м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові другі страви з тушкованим м’ясом, а також макарони швидкого приготування, галети, чай, кава, цукор, мед і джем.

