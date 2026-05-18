Графики отключения света будут продолжаться в десятках адресов Запорожья из-за плановых работ, запланированных на 19 мая, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .

Плановые графики отключения света в Запорожье на 19 мая связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на электросетях, необходимых для стабилизации и повышения надежности энергоснабжения в регионе.

С 09:00 до 13:00 через плановый ремонт исчезнет электричество в Запорожье. Ограничения касаются следующего адреса:

  • Сорочынська (Новгородська) — 28а

19.05.2026 года с 10:00 до 00:00 (почти весь день) выключатся электричество. Однако обесточивание будет продолжаться только по отдельным адресам:

  • Запоризька — 10, 10б

С 09:00 до 17:00 часов в связи с плановыми профилактическими ремонтами будут продолжаться отключения по десяткам адресов:

  • 29-а улица — 1, 7, 15, 21, 21а, 21б, 21в, 29, 31
  • Авалиани — 1, 2
  • Автоклубна (Выборзька) — 33, 56
  • Акациева (Тытова) — 1, 2, 3-29, 2-28
  • Анашкина — 153, 161-171
  • Арктычна — 1-17, 2-18
  • Архитекторкы Бельман (Адмирала Лазарева) — 1-23, 1, 2, 6
  • Валерия Лобановського — 19
  • Гданська (Сыбирська) — 1-9, 13-19, 25, 2-18
  • Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83-99, 102, 103, 105-111, 108-122
  • Грыгория Вегмана — 2-4, 4а, 4б, 10, 16-26, 16а
  • Дызельна — 6-32, 23-47
  • Зачыняева — 75-77, 81-83
  • Карпатська (Анапська) — 42-44
  • Кругова — 2, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16б, 18, 22-52, 66, 68
  • Ливобережна (Енисейська) — 1, 2, 3, 4
  • Марко Вовчок — 1-41, 2-18, 25в
  • Нечипора Дейкуна (Чычерина) — 1-17, 4-18
  • Парковый бульвар — 4
  • Полтавська — 24-52, 25-47
  • Сергия Корольова — 1, 2, 3-29, 4-30
  • Сичовых стрильцив (Арсенальна) — 50
  • Сковороды — 1-11, 2-36, 38, 40
  • Тараса Бульбы — 1-13, 2-8, 14, 16-22, 22а
  • Трегубенка — 16, 18
  • Фортечна — 88, 89
  • Шевченка — 264, 266-296, 300
  • Яворныцького — 2-4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
  • пр. Моторобудивныкив — 55, 55а, 57, 59
  • пр. Соборный — 185, 187, 191
  • пров. Вовчый (Ржевського) — 2-8, 5-21.

