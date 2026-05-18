Графики отключения света будут продолжаться в десятках адресов Запорожья из-за плановых работ, запланированных на 19 мая, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .

Плановые графики отключения света в Запорожье на 19 мая связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на электросетях, необходимых для стабилизации и повышения надежности энергоснабжения в регионе.

С 09:00 до 13:00 через плановый ремонт исчезнет электричество в Запорожье. Ограничения касаются следующего адреса:

Сорочынська (Новгородська) — 28а



19.05.2026 года с 10:00 до 00:00 (почти весь день) выключатся электричество. Однако обесточивание будет продолжаться только по отдельным адресам:

Запоризька — 10, 10б



С 09:00 до 17:00 часов в связи с плановыми профилактическими ремонтами будут продолжаться отключения по десяткам адресов:

29-а улица — 1, 7, 15, 21, 21а, 21б, 21в, 29, 31

Авалиани — 1, 2

Автоклубна (Выборзька) — 33, 56

Акациева (Тытова) — 1, 2, 3-29, 2-28

Анашкина — 153, 161-171

Арктычна — 1-17, 2-18

Архитекторкы Бельман (Адмирала Лазарева) — 1-23, 1, 2, 6

Валерия Лобановського — 19

Гданська (Сыбирська) — 1-9, 13-19, 25, 2-18

Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83-99, 102, 103, 105-111, 108-122

Грыгория Вегмана — 2-4, 4а, 4б, 10, 16-26, 16а

Дызельна — 6-32, 23-47

Зачыняева — 75-77, 81-83

Карпатська (Анапська) — 42-44

Кругова — 2, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16б, 18, 22-52, 66, 68

Ливобережна (Енисейська) — 1, 2, 3, 4

Марко Вовчок — 1-41, 2-18, 25в

Нечипора Дейкуна (Чычерина) — 1-17, 4-18

Парковый бульвар — 4

Полтавська — 24-52, 25-47

Сергия Корольова — 1, 2, 3-29, 4-30

Сичовых стрильцив (Арсенальна) — 50

Сковороды — 1-11, 2-36, 38, 40

Тараса Бульбы — 1-13, 2-8, 14, 16-22, 22а

Трегубенка — 16, 18

Фортечна — 88, 89

Шевченка — 264, 266-296, 300

Яворныцького — 2-4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

пр. Моторобудивныкив — 55, 55а, 57, 59

пр. Соборный — 185, 187, 191

пров. Вовчый (Ржевського) — 2-8, 5-21.

