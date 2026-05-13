Графики отключения света в Запорожье на 14 мая будут действовать по десяткам адресов из-за важных работ энергетиков, проводимых в черте города, пишет Politeka.net.
Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .
Графики отключения света в Запорожье на 14 мая введены в связи с проведением энергетиками плановых и профилактических работ, носящих технический характер. Жителям следует быть готовыми к этим ограничениям и знать, где они будут продолжаться.
С 09:00 до 16:00 через плановый ремонт электрооборудования будут выключать электричество. Длительные ограничения будут действовать по следующим адресам:
- Незламна (Хакаська): 4
- Узбекыстанська: 11, 17, 15, 2А, 5, 3А
С 09:00 до 17:00 часов часть Запорожья охватят плановые графики отключения света. Обесточение будут продолжаться на следующих улицах:
- Борыса Гринченка: 68–84, 73–87
- Бочарова: 10, 6, 8, 8а, 8А, 8б
- Варненська (Державина): 26, 26–40, 35–79
- Вузивська: 5–11, 8, 8А, 8Б, 12
- Гданська (Сыбирська): 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героив 37-го батальйону (Шушенська): 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87
- Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый): 111–113А
- Демократычна: 69А
- Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 112–122, 125–141
- Зачиняева: 77–75, 81–83
- Зразкова: 51–75, 50–52, 54–66, 70, 72, 76
- Иванова: 2б, 3
- Игора Сікорського: 104–130
- Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в
- Менделеева: 31, 50
- Нечыпора Дейкуна (Чычерина): 1–17, 4–18
- Орильська (Камська): 1–9, 2, 4, 10, 12
- Платона Майбороды (Сеченова): 1–17, 2–10
- Прычальна: 24–26
- Радиаторна: 2
- Райдужна: 3, 3А, 5–9, 4–24
- Скельна: 1, 1А, 2, 3, 6, 8, 8А, 8Б, 41, 41А, 41Б, 41В, 42А, 42Б, 42В, 43Б, 44, 44А, 44В, 46, 47, 47А, 48, 48В, 49Б, 49Г, 50В, 53, 53А, 53Б
- Сковороды: 1–11, 2–36, 38, 40
- Солидарности: 70–96
- Тараса Бульбы: 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а
- Фанатська (Добролюбова): 15
- Фортечна: 88а, 88б, 90 а (п.1–4), 90 а (п.5,6), 92а
- Фрезерна: 1
- Чаривна: 155, 155б, 157, 157а, 157в, 157г
- Чудова: 59, 61, 66
- Яворныцького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- пр. Соборный: 226
- пров. Броварськый (Брестськый): 2
- пров. Вовчый (Ржевського): 5–21, 2–8
- пров. Спасивськый: 19–35, 22.
