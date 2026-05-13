Жителям стоит быть готовы к этим графикам отключения света в Запорожье на 14 мая.

Графики отключения света в Запорожье на 14 мая будут действовать по десяткам адресов из-за важных работ энергетиков, проводимых в черте города, пишет Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .

Графики отключения света в Запорожье на 14 мая введены в связи с проведением энергетиками плановых и профилактических работ, носящих технический характер. Жителям следует быть готовыми к этим ограничениям и знать, где они будут продолжаться.

С 09:00 до 16:00 через плановый ремонт электрооборудования будут выключать электричество. Длительные ограничения будут действовать по следующим адресам:

Незламна (Хакаська): 4

Узбекыстанська: 11, 17, 15, 2А, 5, 3А

С 09:00 до 17:00 часов часть Запорожья охватят плановые графики отключения света. Обесточение будут продолжаться на следующих улицах:

Борыса Гринченка: 68–84, 73–87

Бочарова: 10, 6, 8, 8а, 8А, 8б

Варненська (Державина): 26, 26–40, 35–79

Вузивська: 5–11, 8, 8А, 8Б, 12

Гданська (Сыбирська): 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героив 37-го батальйону (Шушенська): 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87

Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый): 111–113А

Демократычна: 69А

Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 112–122, 125–141

Зачиняева: 77–75, 81–83

Зразкова: 51–75, 50–52, 54–66, 70, 72, 76

Иванова: 2б, 3

Игора Сікорського: 104–130

Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в

Менделеева: 31, 50

Нечыпора Дейкуна (Чычерина): 1–17, 4–18

Орильська (Камська): 1–9, 2, 4, 10, 12

Платона Майбороды (Сеченова): 1–17, 2–10

Прычальна: 24–26

Радиаторна: 2

Райдужна: 3, 3А, 5–9, 4–24

Скельна: 1, 1А, 2, 3, 6, 8, 8А, 8Б, 41, 41А, 41Б, 41В, 42А, 42Б, 42В, 43Б, 44, 44А, 44В, 46, 47, 47А, 48, 48В, 49Б, 49Г, 50В, 53, 53А, 53Б

Сковороды: 1–11, 2–36, 38, 40

Солидарности: 70–96

Тараса Бульбы: 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а

Фанатська (Добролюбова): 15

Фортечна: 88а, 88б, 90 а (п.1–4), 90 а (п.5,6), 92а

Фрезерна: 1

Чаривна: 155, 155б, 157, 157а, 157в, 157г

Чудова: 59, 61, 66

Яворныцького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

пр. Соборный: 226

пров. Броварськый (Брестськый): 2

пров. Вовчый (Ржевського): 5–21, 2–8

пров. Спасивськый: 19–35, 22.

