Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области и другая гуманитарная помощь стали критически важными для жителей региона, сообщает Politeka.

Ситуация в областном центре остается напряженной из-за периодических массированных ночных атак.

Один из последних вражеских ударов к человеческим потерям и масштабным разрушениям инфраструктуры. В частности, повреждения получили учебные заведения и медицинское учреждение.

Также пострадали частные дома и многоквартирные дома, где выбиты окна и повреждены кровли.

В таких условиях бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области становятся частью комплексного реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Черниговская областная организация Украинского Красного Креста оперативно приобщилась к ликвидации последствий и поддержке пострадавших.

Волонтеры и специалисты организации работали непосредственно на местах попадания, чтобы обеспечить людей необходимым для первоочередного восстановления жилья и поддержания жизнедеятельности.

Организация отмечает, что помощь предоставляется систематически, а бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области выдаются вместе с материалами для экстренного ремонта.

Для обеспечения бытовых потребностей жителей, лишившихся доступа к привычным условиям проживания, выдаются одеяла и специальные спальные наборы.

Кроме того, пострадавшим предоставляли наборы на случай чрезвычайных ситуаций, содержащих базовый перечень вещей для выживания. Конкретно в рамках данной поддержки формируются и продовольственные наборы.

