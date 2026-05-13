Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области и другая гуманитарная помощь стали критически важными для жителей региона, сообщает Politeka.
Ситуация в областном центре остается напряженной из-за периодических массированных ночных атак.
Один из последних вражеских ударов к человеческим потерям и масштабным разрушениям инфраструктуры. В частности, повреждения получили учебные заведения и медицинское учреждение.
Также пострадали частные дома и многоквартирные дома, где выбиты окна и повреждены кровли.
В таких условиях бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области становятся частью комплексного реагирования на чрезвычайную ситуацию.
Черниговская областная организация Украинского Красного Креста оперативно приобщилась к ликвидации последствий и поддержке пострадавших.
Волонтеры и специалисты организации работали непосредственно на местах попадания, чтобы обеспечить людей необходимым для первоочередного восстановления жилья и поддержания жизнедеятельности.
Организация отмечает, что помощь предоставляется систематически, а бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области выдаются вместе с материалами для экстренного ремонта.
Для обеспечения бытовых потребностей жителей, лишившихся доступа к привычным условиям проживания, выдаются одеяла и специальные спальные наборы.
Кроме того, пострадавшим предоставляли наборы на случай чрезвычайных ситуаций, содержащих базовый перечень вещей для выживания. Конкретно в рамках данной поддержки формируются и продовольственные наборы.
