Подорожание проезда в Харьковской области зафиксировано в Лозовской общине с 1 мая после обновления тарифных расчетов перевозчиками из-за роста расходов на горючее и удержания транспорта, сообщает Politeka.

По словам первого заместителя городского головы Лозовой Александра Жидкова, транспортные компании были вынуждены пересмотреть стоимость из-за подорожания дизельного горючего, смазочных материалов и комплектующих, а также повышения зарплат в отрасли. Предыдущие цены не изменялись с 2024 года, что привело к финансовой нагрузке на маршрутную сеть.

Обновленная система предполагает, что поездка в черте города стоит около 20 гривен, а маршрут в направлении поселка Лимановка — примерно 25 гривен. Для отдельных категорий пассажиров действуют льготные условия: пенсионеры по возрасту и люди с инвалидностью третьей группы платят 15 гривен, дети от 7 до 14 лет – 10 гривен.

В общине также продолжают курсировать 14 бесплатных рейсов для льготных категорий населения. На их финансирование в 2026 году предусмотрено около 5,7 млн. грн. из местного бюджета.

Помимо изменения стоимости в транспортной системе готовят корректировку графиков движения. В частности, планируют ввести дополнительный вечерний рейс в 21:10 для пассажиров, возвращающихся последним поездом из Харькова. Сначала маршрут будет работать в тестовом режиме в течение двух недель.

Местные власти подчеркивают, что удорожание проезда в Харьковской области сопровождается пересмотром логистики перевозок и попыткой сбалансировать расходы перевозчиков с доступностью транспорта для жителей общины.

