Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе теперь выдаются по обновленным правилам в гуманитарном волонтерском центре Гостеприимная изба, сообщает Politeka.

Организация, которая работает на улице Водопроводная 13, продолжает поддерживать переселенцев и местных пожилых людей, однако с февраля 2025 года внедрила определенные ограничения для упорядочения очередей.

Волонтеры установили четкий лимит на количество пакетов с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Одессе.

Согласно внутреннему регламенту учреждения, ежедневно центр выдает только 50 наборов. Такой подход обусловлен необходимостью обеспечить стабильность работы волонтеров и запасами на складах.

Приоритет в очереди предоставляется именно вновь прибывшим лицам, только недавно получившим официальный статус.

Для них предусмотрена возможность получения продовольственной поддержки один раз в месяц в течение первых трех месяцев с даты регистрации справки.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе также доступны другим уязвимым группам населения. Речь идет о матерях, самостоятельно воспитывающих детей, семьях с беременными женщинами, а также о многодетных семьях.

Для этих категорий помощь предоставляется раз в два месяца при предъявлении соответствующих подтверждающих документов.

Отдельно стоит выделить условия для пожилых людей. Право на сверток имеют одинокие пенсионеры, которым исполнилось 70 и более лет, или же супружеские пары, где обоим членам семьи уже есть 70 лет.

Также раз в два месяца помощь могут получить одинокие люди с инвалидностью первой и второй группы.

Кроме регулярной выдачи наборов волонтеры периодически проводят дополнительные акции для поддержки людей. К примеру, 20.04.2026 в 12:00 в центре состоялась специальная выдача наггетсов.

