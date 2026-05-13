Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе теперь выдаются по обновленным правилам в гуманитарном волонтерском центре Гостеприимная изба, сообщает Politeka.
Организация, которая работает на улице Водопроводная 13, продолжает поддерживать переселенцев и местных пожилых людей, однако с февраля 2025 года внедрила определенные ограничения для упорядочения очередей.
Волонтеры установили четкий лимит на количество пакетов с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Одессе.
Согласно внутреннему регламенту учреждения, ежедневно центр выдает только 50 наборов. Такой подход обусловлен необходимостью обеспечить стабильность работы волонтеров и запасами на складах.
Приоритет в очереди предоставляется именно вновь прибывшим лицам, только недавно получившим официальный статус.
Для них предусмотрена возможность получения продовольственной поддержки один раз в месяц в течение первых трех месяцев с даты регистрации справки.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе также доступны другим уязвимым группам населения. Речь идет о матерях, самостоятельно воспитывающих детей, семьях с беременными женщинами, а также о многодетных семьях.
Для этих категорий помощь предоставляется раз в два месяца при предъявлении соответствующих подтверждающих документов.
Отдельно стоит выделить условия для пожилых людей. Право на сверток имеют одинокие пенсионеры, которым исполнилось 70 и более лет, или же супружеские пары, где обоим членам семьи уже есть 70 лет.
Также раз в два месяца помощь могут получить одинокие люди с инвалидностью первой и второй группы.
Кроме регулярной выдачи наборов волонтеры периодически проводят дополнительные акции для поддержки людей. К примеру, 20.04.2026 в 12:00 в центре состоялась специальная выдача наггетсов.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, 2,5-летнего ребенка вынесли из-под завалов: удивительная история спасения в Одессе
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.
Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Одесской области: как можно получить ежемесячную надбавку