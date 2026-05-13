Ограничение движения транспорта в Тернополе начало действовать с 11 мая на территории микрорайона, где специалисты будут заниматься обновлением дорожного полотна, сообщает Politeka.

В городском совете отмечают, что такие меры необходимы для поддержания надлежащего состояния инфраструктуры.

На данном участке специалисты планируют выполнить полный комплекс работ по ремонту покрытия.

В связи с этим водителям и пассажирам следует быть готовыми к тому, что привычные маршруты стали временно недоступны.

По информации горсовета, ограничения движения транспорта в Тернополе касаются улицы Веселой. Проезд полностью заблокирован на отрезке дороги, пролегающей от перекрестка с улицей Петрушевича до жилого №23.

Для обеспечения безопасности и информации участников дорожного движения на месте проведения ремонта установили соответствующие знаки.

Ремонтные бригады будут работать на объекте в течение двух недель. Официально установлено, что ограничения движения транспорта в Тернополе будут продолжаться в период с 11 по 24 мая.

Городские власти призывают водителей быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и заранее выбирать альтернативные пути объезда.

Это поможет избежать пробок и вовремя добраться до места назначения.

Больше всего изменений испытывают пассажиры, пользующиеся услугами перевозчиков. Из-за перекрытия улицы Веселой автобус по маршруту №21 сменил свою траекторию.

Общественный транспорт курсирует в объезд закрытой зоны. Новый путь проходит через улицы Тютюнника, Зеленую, Лысенко и Галицкую.

Для удобства тернополян в этот период ввели дополнительную остановку. Пассажиры могут выйти на улицы Лысенко, 1, которая находится прямо напротив здания сервисного центра №11 Пенсионного фонда Украины.

