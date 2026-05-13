Дефицит продуктов в Винницкой области все чаще связывается с погодными рисками.

Дефицит продуктов в Винницкой области может усилиться уже в ближайшие месяцы из-за значительных потерь урожая абрикосов и персиков после весенних заморозков, сообщает Politeka.

По предварительным оценкам отраслевых аналитиков, украинские садоводы в этом сезоне могут потерять от 40 до 60% урожая абрикосов. Ситуация с персиками также остается сложной — прогнозируемое сокращение составляет 30–50% по сравнению со средними показателями предыдущих лет.

Эксперт ассоциации «Ягодничество Украины» Денис Миронов объясняет, что главной причиной стали февральские и апрельские похолодания. Наибольшие убытки понесли центральные и южные территории, где деревья начали цвести раньше.

Специалисты предупреждают: рынок может столкнуться с заметной нехваткой сезонных фруктов. Даже при активном импорте полностью перекрыть внутренний спрос будет сложно.

Основными поставщиками продукции для Украины остаются Турция, Греция, Испания и Молдова. В то же время, ограниченное предложение уже создает предпосылки для резкого роста стоимости.

По прогнозам аналитиков, при умеренном дефиците цены могут вырасти на 20–30%. Если же потери урожая окажутся критическими, то отдельные позиции подорожают почти вдвое.

Эксперты подчеркивают, что наиболее уязвимыми остаются раннецветущие культуры. Даже кратковременное понижение температуры до минусовых отметок во время цветения способно повредить будущие плоды.

Фермеры добавляют, что продолжительные морозы практически не оставляют шансов спасти урожай даже при использовании специальных методов защиты садов.

