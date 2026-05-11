Подорожание проезда во Львове обсуждали во время публичной презентации проекта решение исполнительного комитета по корректировке цен на поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах, сообщает Politeka.

Официальную информацию о запланированных изменениях распространила пресс-служба Львовского горсовета после проведения соответствующей встречи в четверг, 7 мая.

Главным фактором, заставляющим Львов идти на подорожание проезда, чиновники называют стремительный рост затрат на обеспечение транспортной сети.

В частности, экономическое обоснование базируется на том, что стоимость дизельного топлива и электрической энергии увеличилась почти вдвое по сравнению с показателями 2025 года, когда тарифы обновлялись в последний раз.

Предварительно планируется, что члены исполнительного комитета смогут проголосовать за документ на следующей неделе, что запустит процесс изменения цен в терминалах и кассах.

Подорожание проезда во Львове коснется абсолютно всех способов расчета, однако владельцы транспортных карточек традиционно будут платить меньше тех, кто пользуется наличными.

Согласно проекту, для студентов, валидирующих поездку через ЛеоКарт, цена вырастет с нынешних 8,5 грн до 11,5 грн за одну поездку.

Для обычных пассажиров, использующих мобильное приложение или транспортную карту ЛеоКарт, тариф предлагают поднять до 23 грн вместо сегодняшних 17 грн.

Если человек привык рассчитываться в транспорте обычной банковской картой или с помощью устройств с поддержкой NFC, то каждая поездка будет обходиться в 26 грн вместо 20 грн.

Самым дорогим способом передвижения остается оплата бумажными деньгами непосредственно у водителя, где цена подскочит с 25 до 30 грн за билет.

Кроме того, студенческий месячный проездной может стоить 575 грн. вместо 450 грн., а общий абонемент для всех категорий граждан вырастет с 900 грн. до 1150 грн.

Отдельно предусмотрено существенное увеличение административного взыскания за безбилетный или незавалидированный проезд, сумма которого вырастет с 400 до 520 грн.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда во Львове: какие именно изменения произошли.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львовской области: о чем предупреждают украинцев