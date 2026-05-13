Денежная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий в Харьковской области в рамках инициативы предусмотрено на определенный период.

Весной 2026 года пенсионеры и другие уязвимые категории пострадавших в результате войны украинцев смогут получить денежную помощь в Харьковской области, пишет Politeka.net.

Финансовая поддержка будет предоставляться в рамках данной программы и предусматривает возможность получения выплат один раз в шесть месяцев.

Речь идет о проекте «Немедленная многоотраслевая помощь пострадавшим от войны территориям», который направлен на поддержку населения, оказавшегося в сложных жизненных условиях из-за боевых действий.

Инициатива реализуется благодаря сотрудничеству благотворительного фонда «Посмішка ЮА» в рамках Консорциума TERA при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Основной целью программы определена поддержка семей, пострадавших от последствий вооруженного конфликта и нуждающихся в финансовой стабилизации. Денежная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий в Харьковской области в рамках инициативы предусмотрено с периодичностью один раз в шесть месяцев.

В фонде «Посмішка ЮА» сообщают о старте регистрации на участие в программе. В заявлении организации отмечается, что инициатива призвана помочь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за боевых действий и нуждающихся в срочной поддержке.

Подать заявку на помощь могут семьи, проживающие в определенных общинах Харьковской области. В частности, в Чугуевском районе - Малиновская, Новопокровская, Печенежская, Чугуевская и Пролесненская общины; в Изюмском районе - Изюмская, Куниевская и Савинская общины; в Харьковском районе - Песочинская, Роганская и Харьковская общины.

Для участия в программе нужно заполнить специальную регистрационную форму. В то же время организаторы установили ряд обязательных условий.

Заявители должны предоставлять достоверную информацию, поскольку предусмотрена проверка документов, а также подтверждение поданных данных по необходимости.

Отдельно отмечается, что претендовать на выплаты могут только домохозяйства, которые не получали аналогичной помощи в течение последнего месяца. Все заявки будут проходить проверку на дублирование между разными организациями, и в случае обнаружения повторных обращений в оказании помощи может быть отказано.

Организаторы подчеркивают, что регистрация в программе является первым этапом отбора и не гарантирует автоматического получения финансовой поддержки.

