Работа для пенсионеров в Полтаве предлагает несколько вакансий, позволяющих совмещать стабильный доход с сохранением активности.

Работа для пенсионеров в Полтаве охватывает разные сферы деятельности, сообщает Politeka.

Мы взяли наиболее интересные варианты работы для пенсионеров в Полтаве на сайте work.ua. К примеру, охранная фирма ищет мужчину на должность охранника с заработной платой от 7500 до 10000 грн.

Основные обязанности включают охрану объекта, патрулирование территории, проверку и запуск автомобилей, оформление накладных на погрузку и выгрузку продукции.

Данная занятость предполагает дневное изменение и внимание к деталям, что делает его подходящим для старших людей, стремящихся оставаться активным и полезным в профессиональной сфере.

Еще одним интересным предложением является работа специалиста по пожарной безопасности в компании «Доминик Ко», которая специализируется на производстве кондитерских изделий.

Специалист отвечает за контроль за соблюдением норм пожарной безопасности на производстве, проведение инструктажей для персонала, организацию проверок и ведение документации. Компания предлагает гибкий график, возможность неполной занятости.

Также доступна работа для пенсионеров в Полтаве водителем-экспедитором с собственным грузовым автомобилем (2-2,5 т) в фармацевтической компании "Вента.ЛТД".

Данная должность предусматривает доставку товара в аптек города и области. Требования включают наличие ФЛП 3 группы или готовность его открыть, наличие прав и собственного грузового авто. Оплата является договорной и зависит от тарифа, а также желаемый опыт в доставке.

Эта вакансия предоставляет старшим людям возможность использовать свои ресурсы для заработка и поддерживать активный ритм жизни.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: как изменились расценки.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какие проблемы встали перед украинцами.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что именно нужно предоставить для получения.