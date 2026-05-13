Подорожание проезда в Луцке стало одной из главных тем для обсуждения после инициативы перевозчиков повысить стоимость поездки до 24 гривен, сообщает Politeka.

Вопрос пересмотра тарифной политики был рассмотрен во время встречи с участием представителей мэрии, транспортных компаний и общественности. В настоящее время базовый билет стоит 18 гривен, а для школьников действует отдельный льготный уровень – 12.

Окончательный вывод о новых расценках должен быть принят исполнительным комитетом после завершения регуляторных процедур и проверки финансовых расчетов.

Автоперевозчики объясняют необходимость корректировки значительным увеличением затрат. В первую очередь речь идет о горючем, техническом обслуживании автобусов, закупке деталей и страховании транспорта.

По предварительным подсчетам, в старых документах дизельное топливо учитывалось на уровне около 50 гривен за литр. В новых экономических моделях этот показатель уже составляет более 80 гривен.

В горсовете отмечают, что финансовые параметры формировались в соответствии с государственной методикой, учитывая пассажиропоток и расходы предприятий за последний период.

Также перевозчики обращают внимание на отсутствие полной компенсации за льготные рейсы и расходы, связанные с обновлением автопарка. Поэтому подорожание проезда в Луцке называют одним из способов избежать сокращения маршрутов и сохранить стабильный график движения.

Ожидается, что финальное решение по тарифу будет принято в ближайшее время во время заседания исполкома городского совета.

После утверждения решения новые тарифы начнут действовать в установленные городскими властями сроки.

