Новый график движения транспорта в Кривом Роге касается трамвайной линии №25, обеспечивающей сообщение между ПАО ПГОК и станцией Кривой Рог-Главный, сообщает Politeka.

Новый график движения обнародован в тематическом сообществе Транспорт Кривого Рога.

Корректировка расписания является вынужденной мерой, которая будет действовать в течение периода действия ограничений на использование энергомощностей в городе.

Маршрут трамвая пролегает через проспект Южный, Трампарк, улицу Отечества и площадь Домостроителей, поэтому пассажирам этих районов следует внимательно изучить обновление.

В городском совете отмечают, что изменения имеют целью сбалансировать нагрузку на сеть в пиковые часы.

Для удобства горожан специалисты разработали отдельные тайминги для разных дней недели, чтобы обеспечить стабильную перевозку работников предприятий и жителей частного сектора.

Временный новый график движения транспорта в Кривом Роге учитывает как утренние выезды из депо, так и вечерние рейсы в обоих направлениях.

Жителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свое время, учитывая интервалы движения вагонов.

Рабочие дни подразумевают более интенсивное курсирование техники на линии. Первый трамвай отправляется из депо в направлении станции Кривой Рог-Главный в 4:39 утра.

Последний рейс по этому же маршруту по будням осуществляется в 17:18. Такое расписание позволяет обеспечить доезд людей до основных транспортных узлов и промышленных площадок города.

На выходные дни предусмотрен более поздний старт. Трамвай уезжает из депо в 5:39 утра. Время отправления последнего трамвая остается неизменным и приходится на 17:18.

