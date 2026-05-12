Новый график движения поездов в Полтавской области начал действовать с 12 мая с целью обеспечения стабильной работы инфраструктуры, сообщает Politeka.

По информации железнодорожников, введение нового графика движения поездов в Полтавской области связано с проведением масштабных ремонтных работ на путях.

В течение длительного периода с 12 по 24 мая будут изменения в курсировании пригородного №6533, который следует по маршруту Полтава Южная - Кременчуг-Пассажирский.

В этот временной промежуток экспресс будет ехать по привычному расписанию только на станцию ​​Пологи. Для того чтобы добраться до конечного пункта назначения в Кременчуге людям придется воспользоваться другим рейсом.

В компании АО "Укрзализныця" объяснили, что дальше перевозки будет осуществлять состав №6541.

Следует учесть, что время отправления этого экспресса со станции Пологи сместится. Вместо привычных 11:30 он будет отправляться в 13:01. Соответственно прибытие в Кременчуг ожидается в 13.36.

Кроме кременчугского направления новый график движения поездов в Полтавской области затронет и рейсы, которые курсируют в Берестин.

Для этого участка железной дороги определены отдельные дни, когда будут действовать обновленные условия проезда, а именно 15 мая, а также 18 и 19 мая.

Например, №6574 соединяющий станции Полтава-Южная и Берестин будет выходить на маршрут чуть раньше. Вместо 08.31 пассажирам следует быть на перроне уже в 08.26.

Изменения также коснулись обратного направления №6575 Берестин - Полтава-Южная. До станции Селещина этот состав будет двигаться без каких-либо отклонений.

А вот отправление из Селещины запланировано на 15:02 вместо предыдущего времени 14:05. В результате, прибытие в Полтаву состоится в 15.45, хотя ранее состав приезжал в 14.45.

Еще один вечерний рейс №6576 Полтава-Южная - Берестин также изменит Выезд из Полтавы будет происходить в 14.15. Со станции Селещина этот же состав будет отправляться в 15:01 вместо 15:08.

