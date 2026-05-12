Новый график движения поездов в Полтавской области начал действовать с 12 мая с целью обеспечения стабильной работы инфраструктуры, сообщает Politeka.
По информации железнодорожников, введение нового графика движения поездов в Полтавской области связано с проведением масштабных ремонтных работ на путях.
В течение длительного периода с 12 по 24 мая будут изменения в курсировании пригородного №6533, который следует по маршруту Полтава Южная - Кременчуг-Пассажирский.
В этот временной промежуток экспресс будет ехать по привычному расписанию только на станцию Пологи. Для того чтобы добраться до конечного пункта назначения в Кременчуге людям придется воспользоваться другим рейсом.
В компании АО "Укрзализныця" объяснили, что дальше перевозки будет осуществлять состав №6541.
Следует учесть, что время отправления этого экспресса со станции Пологи сместится. Вместо привычных 11:30 он будет отправляться в 13:01. Соответственно прибытие в Кременчуг ожидается в 13.36.
Кроме кременчугского направления новый график движения поездов в Полтавской области затронет и рейсы, которые курсируют в Берестин.
Для этого участка железной дороги определены отдельные дни, когда будут действовать обновленные условия проезда, а именно 15 мая, а также 18 и 19 мая.
Например, №6574 соединяющий станции Полтава-Южная и Берестин будет выходить на маршрут чуть раньше. Вместо 08.31 пассажирам следует быть на перроне уже в 08.26.
Изменения также коснулись обратного направления №6575 Берестин - Полтава-Южная. До станции Селещина этот состав будет двигаться без каких-либо отклонений.
А вот отправление из Селещины запланировано на 15:02 вместо предыдущего времени 14:05. В результате, прибытие в Полтаву состоится в 15.45, хотя ранее состав приезжал в 14.45.
Еще один вечерний рейс №6576 Полтава-Южная - Берестин также изменит Выезд из Полтавы будет происходить в 14.15. Со станции Селещина этот же состав будет отправляться в 15:01 вместо 15:08.
