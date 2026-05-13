Мешканцям варто бути готовими до цих графіків відключення світла у Запоріжжі на 14 травня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 14 травня будуть діяти за десятками адрес через важливі роботи енергетиків, що проводитимуть в межах міста, пише Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 14 травня запроваджені у зв'язку з проведенням енергетиками планових та профілактичних робіт, які носять технічний характер. Мешканцям варто бути готовими до цих обмежень та знати, де вони триватимуть.

З 09:00 до 16:00 години через плановий ремонт електрообладнання будуть вимикати електрику. Тривалі обмеження будуть діяти за наступними адресами:

Незламна (Хакаська): 4

Узбекистанська: 11, 17, 15, 2А, 5, 3А

З 09:00 до 17:00 години частину Запоріжжя охоплять планові графіки відключення світла. Знеструмлення триватимуть на таких вулицях:

Бориса Грінченка: 68–84, 73–87

Бочарова: 10, 6, 8, 8а, 8А, 8б

Варненська (Державіна): 26, 26–40, 35–79

Вузівська: 5–11, 8, 8А, 8Б, 12

Гданська (Сибірська): 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героїв 37-го батальйону (Шушенська): 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 111–113А

Демократична: 69А

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 112–122, 125–141

Зачиняєва: 77–75, 81–83

Зразкова: 51–75, 50–52, 54–66, 70, 72, 76

Іванова: 2б, 3

Ігора Сікорського: 104–130

Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в

Менделєєва: 31, 50

Нечипора Дейкуна (Чичеріна): 1–17, 4–18

Орільська (Камська): 1–9, 2, 4, 10, 12

Платона Майбороди (Сеченова): 1–17, 2–10

Причальна: 24–26

Радіаторна: 2

Райдужна: 3, 3А, 5–9, 4–24

Скельна: 1, 1А, 2, 3, 6, 8, 8А, 8Б, 41, 41А, 41Б, 41В, 42А, 42Б, 42В, 43Б, 44, 44А, 44В, 46, 47, 47А, 48, 48В, 49Б, 49Г, 50В, 53, 53А, 53Б

Сковороди: 1–11, 2–36, 38, 40

Солідарності: 70–96

Тараса Бульби: 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а

Фанатська (Добролюбова): 15

Фортечна: 88а, 88б, 90 а (п.1–4), 90 а (п.5,6), 92а

Фрезерна: 1

Чарівна: 155, 155б, 157, 157а, 157в, 157г

Чудова: 59, 61, 66

Яворницького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

пр. Соборний: 226

пров. Броварський (Брестський): 2

пров. Вовчий (Ржевського): 5–21, 2–8

пров. Спасівський: 19–35, 22.

