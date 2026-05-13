Графіки відключення світла у Запоріжжі на 14 травня будуть діяти за десятками адрес через важливі роботи енергетиків, що проводитимуть в межах міста.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 14 травня запроваджені у зв'язку з проведенням енергетиками планових та профілактичних робіт, які носять технічний характер. Мешканцям варто бути готовими до цих обмежень та знати, де вони триватимуть.
З 09:00 до 16:00 години через плановий ремонт електрообладнання будуть вимикати електрику. Тривалі обмеження будуть діяти за наступними адресами:
- Незламна (Хакаська): 4
- Узбекистанська: 11, 17, 15, 2А, 5, 3А
З 09:00 до 17:00 години частину Запоріжжя охоплять планові графіки відключення світла. Знеструмлення триватимуть на таких вулицях:
- Бориса Грінченка: 68–84, 73–87
- Бочарова: 10, 6, 8, 8а, 8А, 8б
- Варненська (Державіна): 26, 26–40, 35–79
- Вузівська: 5–11, 8, 8А, 8Б, 12
- Гданська (Сибірська): 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героїв 37-го батальйону (Шушенська): 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87
- Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 111–113А
- Демократична: 69А
- Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 112–122, 125–141
- Зачиняєва: 77–75, 81–83
- Зразкова: 51–75, 50–52, 54–66, 70, 72, 76
- Іванова: 2б, 3
- Ігора Сікорського: 104–130
- Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в
- Менделєєва: 31, 50
- Нечипора Дейкуна (Чичеріна): 1–17, 4–18
- Орільська (Камська): 1–9, 2, 4, 10, 12
- Платона Майбороди (Сеченова): 1–17, 2–10
- Причальна: 24–26
- Радіаторна: 2
- Райдужна: 3, 3А, 5–9, 4–24
- Скельна: 1, 1А, 2, 3, 6, 8, 8А, 8Б, 41, 41А, 41Б, 41В, 42А, 42Б, 42В, 43Б, 44, 44А, 44В, 46, 47, 47А, 48, 48В, 49Б, 49Г, 50В, 53, 53А, 53Б
- Сковороди: 1–11, 2–36, 38, 40
- Солідарності: 70–96
- Тараса Бульби: 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а
- Фанатська (Добролюбова): 15
- Фортечна: 88а, 88б, 90 а (п.1–4), 90 а (п.5,6), 92а
- Фрезерна: 1
- Чарівна: 155, 155б, 157, 157а, 157в, 157г
- Чудова: 59, 61, 66
- Яворницького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- пр. Соборний: 226
- пров. Броварський (Брестський): 2
- пров. Вовчий (Ржевського): 5–21, 2–8
- пров. Спасівський: 19–35, 22.
