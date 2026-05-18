Гуманитарная помощь в Запорожской области для пенсионеров и других уязвимых категорий доступна в виде важного набора, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации Angels of Salvation.

В прифронтовых общинах Украины продолжается оказание гуманитарной помощи в виде гигиенических наборов для населения, наиболее страдает от последствий войны. Из-за постоянных обстрелов и сложной ситуации безопасности доступ к самым необходимым товарам во многих населенных пунктах остается ограниченным, а цены на базовые средства гигиены и бытовые вещи часто существенно растут.

Гуманитарная помощь будет предоставляться в Запорожской области для пенсионеров и не только. Поддержка ориентирована прежде всего на наиболее уязвимые категории населения, которые в результате оказались в сложных жизненных условиях и имеют ограниченный доступ к базовым товарам.

Доставка товаров в местные магазины происходит нерегулярно, а ассортимент часто минимальный. Даже при наличии необходимых товаров, их стоимость значительно превышает цены в более безопасных регионах страны.

В таких условиях гуманитарная поддержка в виде гигиенических наборов позволяет людям не только получить самое необходимое для ежедневного использования, но и существенно уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

В состав наборов входят базовые средства личной гигиены и быта, необходимые для повседневного использования. В частности, жителям будут передавать зубные щетки и пасту, мыло, шампунь, гигиенические прокладки, туалетную бумагу, стиральный порошок, дезинфицирующие средства, гель для мытья посуды и губки.

Также в наборах предусмотрены одноразовые бритвы, бритвенная пена, влажные салфетки, кремы или лосьоны для тела, дезодоранты, полотенца, пакеты для мусора и хозяйственные перчатки для уборки.

Проект реализуется благотворительным фондом «Ангелы Спасения» в сотрудничестве с гуманитарной организацией People in Need Ukraine при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов Америки в рамках гуманитарной инициативы «ДОВЕРИЕ».

