Подорожание проезда в Закарпатской области фиксируется после очередного повышения тарифов на междугородных и городских маршрутах, что уже ощутимо влияет на расходы пассажиров в регионе, сообщает издание Politeka.

В транспортном сегменте области перевозчики пересмотрели стоимость поездок, объясняя это, прежде всего, ростом расходов на горючее. В результате перемен значительно поднялись цены на ключевые направления между населенными пунктами.

В частности, поездка из Ужгорода в Мукачево стоит от 123 гривен, в Чоп — от 94 гривен. Маршрут в Виноградов оценивается в 316 гривен, в Межгорье — 443 гривны, а самое дорогое направление в Рахов стартует от 602 гривен.

Отдельно изменения коснулись городского транспорта. В Мукачево с 1 мая стоимость проезда выросла сразу на 5 гривен - с 15 до 20 гривен. Ужгород также работает по обновленному тарифу: 20 гривен при безналичной оплате и 23 гривны при наличном расчете.

В перевозческой среде отмечают, что подобные корректировки являются следствием общего удорожания ресурсов, прежде всего горючего, которое формирует значительную долю себестоимости рейсов.

На этом фоне подорожание проезда в Закарпатской области постепенно изменяет структуру расходов для жителей, особенно тех, кто регулярно пользуется городскими и междугородними маршрутами.

Эксперты рынка пассажирских перевозок указывают, что нынешняя динамика тарифов отражает общеукраинскую тенденцию, когда транспортные расходы растут быстрее доходов населения, что делает поездки все более ощутимыми для бюджета пассажиров.

