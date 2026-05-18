Гуманітарна допомога в Запорізькій області для пенсіонерів дозволить зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет.

Гуманітарна допомога в Запорізькій області для пенсіонерів та інших вразливих категорій доступна у вигляді важливого набору, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації Angels of Salvation.

У прифронтових громадах України продовжується надання гуманітарної допомоги у вигляді гігієнічних наборів для населення, яке найбільше потерпає від наслідків війни. Через постійні обстріли та складну безпекову ситуацію доступ до найнеобхідніших товарів у багатьох населених пунктах залишається обмеженим, а ціни на базові засоби гігієни та побутові речі часто суттєво зростають.

Гуманітарна допомога надаватиметься в Запорізькій області для пенсіонерів і не тільки. Підтримка орієнтована насамперед на найбільш вразливі категорії населення, які через війну опинилися у складних життєвих умовах та мають обмежений доступ до базових товарів.

Доставка товарів до місцевих магазинів відбувається нерегулярно, а асортимент часто є мінімальним. Навіть за наявності необхідних товарів їхня вартість значно перевищує ціни у більш безпечних регіонах країни.

У таких умовах гуманітарна підтримка у вигляді гігієнічних наборів дозволяє людям не лише отримати найнеобхідніше для щоденного користування, а й суттєво зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет.

До складу наборів входять базові засоби особистої гігієни та побуту, необхідні для щоденного використання. Зокрема, мешканцям передаватимуть зубні щітки та пасту, мило, шампунь, гігієнічні прокладки, туалетний папір, пральний порошок, дезінфікуючі засоби, гель для миття посуду та губки.

Також у наборах передбачені одноразові бритви, піна для гоління, вологі серветки, креми або лосьйони для тіла, дезодоранти, рушники, пакети для сміття та господарські рукавички для прибирання.

Проєкт реалізується благодійним фондом «Янголи Спасіння» у співпраці з гуманітарною організацією People in Need Ukraine за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів Америки в межах гуманітарної ініціативи «ДОВІРА».

