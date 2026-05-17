Прогноз погоды с 18 по 24 мая в Одессе указывает, что в течение всей недели синоптическая ситуация в городе будет определяться высокой влажностью и регулярным появлением облачности, сообщает Politeka.

По данным метеорологов, 18 мая дневная температура воздуха достигнет +19 градусов, однако ощущение тепла может испортить сильный дождь с грозой, который ожидается в середине дня.

На следующий день, 19 мая, солнце практически не будет появляться из-за облаков. Максимальная температура днем ​​будет +22 градуса.

Хотя большая часть суток пройдет без существенных осадков, ближе к вечеру жителям города следует быть готовыми к очередному сильному дождю с грозой.

Среда, 20 мая, начнется с приятного ясного утра. А уже после обеда в городе снова воцарится облачность. Во второй половине дня начнется дождь, который немного утихнет только к вечеру. Воздух прогреется до +24 градусов.

21 мая также не обещает солнечных прояснений, поскольку облака будут плотно покрывать небо на протяжении всех двадцати четырех часов. Дневная жара составит +24 градуса, но будет сопровождаться дождем днем ​​и вечером.

По прогнозу погоды на неделю в Одессе, 22 мая вторая половина дня пройдет под мелким дождем, который продлится до самого вечера. Температура днем ​​будет колебаться от +20 до +24 градусов.

23 и 24 мая пройдут по схожему сценарию. В выходные дни жители и гости города смогут насладиться солнечным светом только утром, когда температура составит около +20 градусов.

В обеденное время облака снова возобладают над солнцем, делая атмосферу пасмурной до самого вечера. Прогноз погоды на неделю с 18 по 24 мая в Одессе предупреждает, что в субботу и воскресенье после обеда следует ожидать затяжной мелкий дождь.

Максимальные дневные показатели термометров остановятся на +24 градусах, а ночью будет не прохладнее +18 градусов.

