Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области сформировало обновленную структуру ежемесячных расходов для жителей региона.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области зафиксировано в Черноморске, где с 1 мая обновили расчеты по ряду жилищно-коммунальных направлений, сообщает Politeka.

В городе просмотрели квартплату — показатель вырос примерно на 40% и теперь составляет 10,52 грн. за один квадратный метр ежемесячно. Отдельно скорректировались и тарифы на вывоз бытовых отходов: начисления увеличились на 36% и достигли 43,85 грн с одного человека.

Коммунальные службы отмечают, что часть ранее действовавших льготных условий больше не применяют. Больше всего это ощутят домохозяйства с электроотоплением, в то время как другие категории потребителей будут менее выраженным ростом расходов в платежках.

На общегосударственном уровне тариф на электроэнергию остается неизменным – 4,32 грн за кВт-ч. Предыдущий режим регулирования завершился в конце апреля, новых решений по коррекции стоимости пока не обнародовали.

Для домохозяйств, которые пользовались зимней льготой 2,64 грн за первые 2000 кВтч, с мая действует стандартная система начислений без сезонных скидок из-за завершения отопительного периода.

Газовый сектор остается стабильным: компания «Нафтогаз» продлила действие тарифного плана «Фиксированный», поэтому к апрелю 2027 года цена составляет 7,96 грн. за кубометр для действующих клиентов с автоматическим продлением.

В сфере водоснабжения также произошли корректировки. В Килийском обществе предприятие обновило расценки из-за роста расходов на электроэнергию и материалы: вода подорожала до 63,41 грн за кубометр, а водоотвод — до 57,65 грн.

В итоге повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области сформировало обновленную структуру ежемесячных расходов для жителей региона, охватив сразу несколько ключевых коммунальных направлений.

Источник

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: на что могут рассчитывать украинцы в марте.