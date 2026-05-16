Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области вступило в силу в Гайсине с 1 мая после решения исполнительного комитета городского совета, обновившего расчеты по водоснабжению и водоотводу, сообщает Politeka.

В городе утверждена новая стоимость услуг на уровне 126,78 грн. за кубический метр. Решение было принято 16 апреля после пересмотра экономических показателей коммунального предприятия и анализа затрат на содержание системы.

В структуре платежа 54,42 грн. приходится на подачу воды, еще 72,36 грн. — на отвод стоков. По сравнению с 2025 годом, когда тариф составил 79,26 грн, рост превысил 60%.

В городских властях объясняют изменение ростом затрат на электроэнергию, ремонтные работы и поддержку инфраструктуры. По официальным данным себестоимость водного хозяйства за последние периоды увеличилась более чем в 2,5 раза, что заставило пересмотреть финансовую модель.

В то же время, для населения не применяют полный экономически обоснованный уровень. Разницу, которая ежемесячно оценивается примерно в 1,3 млн грн, компенсируют из местного бюджета во избежание еще более резкого роста платежей.

На этом фоне повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области стало предметом обсуждения среди жителей общины. Часть жителей отмечает увеличение финансовой нагрузки, особенно ввиду качества воды и периодических перебоев в поставках.

27 апреля в Гайсине состоялся митинг, в ходе которого горожане передали обращение городскому голове с требованием пересмотра принятого решения и проведения дополнительных расчетов.

В итоге ситуация объединила экономические аргументы власти и социальное недовольство части потребителей, сформировав дополнительное напряжение вокруг тарифной политики.

Последующая стоимость услуг будет зависеть от затрат предприятия, состояния инфраструктуры и решений местного самоуправления в последующие периоды.

